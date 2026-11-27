Warum ist die Dassault-Systèmes-Aktie CAC40 Gewinner? Technologiewerte waren gefragt, die Aktie stieg um 1,57 Prozent auf 22,65 Euro.

Welche Ziele nannte der Konzern? Für 2029 ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn je Aktie, mit mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz.