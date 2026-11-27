Die Dassault-Systèmes-Aktie hat am Freitag einen Teil der jüngsten Verluste wettgemacht. Um 17:39 Uhr notierte der Softwarekonzern an der Euronext Paris 1,57 Prozent höher bei 22,65 Euro, ein Plus von 0,35 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Dassault Systèmes auf Platz sechs.
Dassault-Systèmes-Aktie als CAC40 Gewinner: Software-Wert erholt sich nach dem Investorentag
Die Dassault-Systèmes-Aktie schließt am Freitag 1,57 % höher bei 22,65 Euro und ist sechststärkster CAC40 Gewinner. Der Softwarekonzern erholt sich von einer schwachen Woche.
CAC40 Gewinner
Warum die Dassault-Systèmes-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Dassault-Systèmes-Aktie profitierte vom freundlichen Markt: Laut BFM Bourse positionieren sich Anleger nach der jüngsten Korrektur wieder in Technologiewerten mit KI-Bezug. Für einen Softwareanbieter, der zuletzt deutlich nachgegeben hatte, sind das günstige Bedingungen für eine Gegenbewegung.
Hintergrund
Ehrgeizige Ziele, verhaltene Reaktion
Auf dem Investorentag am 17. November kündigte Dassault Systèmes den Eintritt in einen neuen Wachstumszyklus an. Für 2029 peilt der Konzern ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn je Aktie an, also mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz und 1,80 Euro je Aktie. Der Markt reagierte verhalten: Die Aktie verlor binnen einer Woche rund 9 Prozent, obwohl mehrere Broker ihre Bewertungen anhoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dassault Systèmes SE
- ISIN
- FR0014003TT8
- Handelssymbol
- DSY (Euronext Paris)
- US-Symbol
- DASTY (OTC)
- Kurs
- 22,65 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:39 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Dassault-Systèmes-Aktie
Warum ist die Dassault-Systèmes-Aktie CAC40 Gewinner? Technologiewerte waren gefragt, die Aktie stieg um 1,57 Prozent auf 22,65 Euro.
Welche Ziele nannte der Konzern? Für 2029 ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn je Aktie, mit mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz.
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