Seit mehr als hundert Jahren steuert die Familie Wallenberg über Investor AB einen großen Teil der schwedischen Industrie, von ABB über Atlas Copco bis Ericsson. Die meisten dieser Beteiligungen sind in Stockholm notiert. Was in den USA gehandelt wird, muss Investor AB der US-Börsenaufsicht melden. Zum 30. September waren das sieben Positionen im Wert von 13,7 Milliarden Dollar, und zwei davon machen praktisch das gesamte Depot aus.
Das Wallenberg-Depot in den USA: 13,7 Milliarden Dollar in nur zwei Aktien – warum Investor AB auf AstraZeneca und Nasdaq setzt
Investor AB ist die Beteiligungsgesellschaft der schwedischen Familie Wallenberg und einer der größten Holdingkonzerne Europas. In den USA meldet sie ein Depot von 13,7 Milliarden Dollar, und fast alles davon steckt in zwei Aktien: AstraZeneca und Nasdaq. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und was Konzernchef Christian Cederholm zur Marktlage sagt.
Der Chef
Robuste Märkte, schwieriges Europa: Christian Cederholm im Wortlaut
Zu den beiden US-Positionen äußert sich Vorstandschef Christian Cederholm in seinem Quartalsbericht nicht einzeln. Er beschreibt aber das Umfeld, in dem Investor AB anlegt. Die Aktienmärkte hätten sich als widerstandsfähig erwiesen, gestützt von steigenden Gewinnen. Europa sehe er dagegen eingeklemmt zwischen den Großmächten, gebremst von zersplitterten Märkten für Waren, Dienstleistungen und Kapital. Die börsennotierten Beteiligungen brachten im dritten Quartal eine Gesamtrendite von 1 Prozent.
Die Aktienmärkte waren relativ widerstandsfähig, gestützt durch Gewinnwachstum.
Das Depot
Pharma und Börse: die Positionen
AstraZeneca – ISIN GB0009895292 · US-Handelssymbol AZN
51,6 Millionen Aktien im Wert von 8,33 Milliarden Dollar, 60,7 Prozent, Stückzahl unverändert. Investor AB hält rund 3,3 Prozent an dem britisch-schwedischen Pharmakonzern. Im dritten Quartal kostete die Kursschwäche 1,45 Milliarden Dollar an Wert.
Nasdaq – ISIN US6311031081 · US-Handelssymbol NDAQ
58,4 Millionen Aktien im Wert von 5,38 Milliarden Dollar, 39,2 Prozent. Mit 10,5 Prozent ist Investor AB einer der größten Aktionäre des Börsenbetreibers. Die Beteiligung stammt aus dem Verkauf der Stockholmer Börse OMX an Nasdaq im Jahr 2008. Im Quartal stieg ihr Wert um 16,7 Prozent.
MediWound – US-Handelssymbol MDWD
872.093 Aktien im Wert von 12 Millionen Dollar. Das israelische Unternehmen entwickelt Enzymtherapien zur Behandlung schwerer Verbrennungen.
Daneben stehen Kleinstpositionen in Coherent, Verizon, Micron und BioMarin mit zusammen weniger als 2 Millionen Dollar. Verkauft wurde der Forensik-Softwareanbieter Cellebrite.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Investor AB (B-Aktie): ISIN SE0015811963, Handelssymbol IVSD
AstraZeneca: ISIN GB0009895292, WKN 886455, Handelssymbol ZEG, US-Handelssymbol AZN
Nasdaq: ISIN US6311031081, WKN 813516, Handelssymbol NCQ, US-Handelssymbol NDAQ
MediWound: US-Handelssymbol MDWD
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