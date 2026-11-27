Das Wallenberg-Depot in den USA: 13,7 Milliarden Dollar in nur zwei Aktien – warum Investor AB auf AstraZeneca und Nasdaq setzt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:20 3 Min.

Investor AB ist die Beteiligungsgesellschaft der schwedischen Familie Wallenberg und einer der größten Holdingkonzerne Europas. In den USA meldet sie ein Depot von 13,7 Milliarden Dollar, und fast alles davon steckt in zwei Aktien: AstraZeneca und Nasdaq. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und was Konzernchef Christian Cederholm zur Marktlage sagt.

Seit mehr als hundert Jahren steuert die Familie Wallenberg über Investor AB einen großen Teil der schwedischen Industrie, von ABB über Atlas Copco bis Ericsson. Die meisten dieser Beteiligungen sind in Stockholm notiert. Was in den USA gehandelt wird, muss Investor AB der US-Börsenaufsicht melden. Zum 30. September waren das sieben Positionen im Wert von 13,7 Milliarden Dollar, und zwei davon machen praktisch das gesamte Depot aus. Wert der sieben gemeldeten Positionen 13,7 Mrd. $ Anteil von AstraZeneca und Nasdaq 99,9 % Anteil von Investor AB am Börsenbetreiber Nasdaq 10,5 % Nettovermögen von Investor AB insgesamt 1.258 Mrd. SEK Quelle : Form 13F von Investor AB zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026, nach Frenzycap und 13f.info; Zwischenbericht von Investor AB vom 16. Oktober 2026 Der Chef Robuste Märkte, schwieriges Europa: Christian Cederholm im Wortlaut Zu den beiden US-Positionen äußert sich Vorstandschef Christian Cederholm in seinem Quartalsbericht nicht einzeln. Er beschreibt aber das Umfeld, in dem Investor AB anlegt. Die Aktienmärkte hätten sich als widerstandsfähig erwiesen, gestützt von steigenden Gewinnen. Europa sehe er dagegen eingeklemmt zwischen den Großmächten, gebremst von zersplitterten Märkten für Waren, Dienstleistungen und Kapital. Die börsennotierten Beteiligungen brachten im dritten Quartal eine Gesamtrendite von 1 Prozent. Das Depot Pharma und Börse: die Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Investor AB Depot auf AktienCheck. 01 AstraZeneca – ISIN GB0009895292 · US-Handelssymbol AZN 51,6 Millionen Aktien im Wert von 8,33 Milliarden Dollar, 60,7 Prozent, Stückzahl unverändert. Investor AB hält rund 3,3 Prozent an dem britisch-schwedischen Pharmakonzern. Im dritten Quartal kostete die Kursschwäche 1,45 Milliarden Dollar an Wert. 02 Nasdaq – ISIN US6311031081 · US-Handelssymbol NDAQ 58,4 Millionen Aktien im Wert von 5,38 Milliarden Dollar, 39,2 Prozent. Mit 10,5 Prozent ist Investor AB einer der größten Aktionäre des Börsenbetreibers. Die Beteiligung stammt aus dem Verkauf der Stockholmer Börse OMX an Nasdaq im Jahr 2008. Im Quartal stieg ihr Wert um 16,7 Prozent. 03 MediWound – US-Handelssymbol MDWD 872.093 Aktien im Wert von 12 Millionen Dollar. Das israelische Unternehmen entwickelt Enzymtherapien zur Behandlung schwerer Verbrennungen. Daneben stehen Kleinstpositionen in Coherent, Verizon, Micron und BioMarin mit zusammen weniger als 2 Millionen Dollar. Verkauft wurde der Forensik-Softwareanbieter Cellebrite. Was Anleger beachten sollten Das US-Depot ist nur ein kleiner Teil von Investor AB. AstraZeneca macht 7 Prozent, Nasdaq 4 Prozent des Gesamtvermögens aus

Die großen schwedischen Beteiligungen wie ABB, Atlas Copco oder Ericsson stehen nicht in der Meldung

Zwei Aktien bestimmen das US-Depot fast vollständig

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Investor AB (B-Aktie): ISIN SE0015811963, Handelssymbol IVSD

AstraZeneca: ISIN GB0009895292, WKN 886455, Handelssymbol ZEG, US-Handelssymbol AZN

Nasdaq: ISIN US6311031081, WKN 813516, Handelssymbol NCQ, US-Handelssymbol NDAQ

MediWound: US-Handelssymbol MDWD Fazit: Langfristig, konzentriert, schwedisch Das US-Depot von Investor AB zeigt die Handschrift der Wallenbergs: wenige große Beteiligungen, die über Jahrzehnte gehalten werden, gehandelt wird kaum. AstraZeneca steht für Wachstum aus der Forschung, Nasdaq für verlässliche Gebühren aus dem Börsenhandel. Für Anleger ist die Investor-AB-Aktie selbst der breitere Weg in dieses Portfolio. Den US-Bestand zeigt künftig das Depot von Investor AB auf AktienCheck.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.