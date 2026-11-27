Daou-Technology-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,25 Prozent – Kiwoom-Mutter fährt im Windschatten mit

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:07 1 Min.

Die Daou-Technology-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Die Muttergesellschaft des Online-Brokers Kiwoom Securities steigt um 12,25 Prozent auf 33.450 Won. Die Broker-Branche gewann 11,43 Prozent.

Die Daou-Technology-Aktie (ISIN: KR7023590003, KRX-Kürzel: 023590) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier schloss in Seoul bei 33.450 Won und damit 12,25 Prozent über dem Vortag. 023590 023590 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 023590 — — — Tagesplus der Daou-Technology-Aktie +12,25 % Schlusskurs in Seoul 33.450 KRW Kiwoom Securities am Freitag +14,22 % Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,16 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Daou Technology heute steigt Der Schlüssel liegt bei der Tochter. Daou Technology ist größter Aktionär von Kiwoom Securities, dem führenden Online-Broker des Landes. Dessen Aktie stieg am Freitag um 14,22 Prozent. Wertpapierhäuser waren mit plus 11,43 Prozent die stärkste Branche, weil die Finanzaufsicht den Marktstabilisierungsfonds ausweiten will und Anleger wieder höhere Handelsumsätze erwarten. Bei Kiwoom kam eine Studie hinzu, die auf das niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,6 verweist. Daou selbst ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 2 noch niedriger bewertet. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Abhängigkeit von Kiwoom: Der Wert der Holding steht und fällt mit dem Broker.

Holdingabschlag: Der Markt bewertet die Beteiligung mit einem hohen Abschlag.

Marktrisiko: Dreht der KOSPI wieder, leiden Broker zuerst. Häufige Fragen zur Daou-Technology-Aktie Warum ist die Daou-Technology-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Daou-Technology-Aktie stieg um 12,25 Prozent auf 33.450 Won, weil die Tochter Kiwoom Securities mit der Broker-Branche kräftig zulegte. Fazit: Kiwoom mit Abschlag Die Daou-Technology-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Wer sie kauft, setzt indirekt auf Kiwoom Securities, zu einer niedrigeren Bewertung und mit den typischen Risiken einer Holding.

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