Danone Aktie unter Druck: Euro Stoxx 50 Verlierer nach Defensiv-Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 2 Min.

Die Danone Aktie rutscht am Mittag um 1,07% auf 68,48 Euro und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Ein eigener Auslöser fehlt, Anleger schichten offenbar aus defensiven Titeln um.

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Die Danone Aktie gibt am Freitagmittag 1,07% auf 68,48 Euro nach und gehört damit zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Eine eigene Unternehmensmeldung des Lebensmittelkonzerns liegt heute nicht vor. Auffällig ist vielmehr das Marktumfeld: Der Euro Stoxx 50 legte am Morgen um mehr als 1% auf rund 6.080 Punkte zu, getragen von Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy. Die Defensiv-Rotation dreht sich In den Tagen zuvor hatte die Danone Aktie von der Flucht aus Technologiewerten profitiert. Beim Ausverkauf am Freitag der Vorwoche stieg sie um rund 1,5%, am Dienstag legte sie am Mittag um 1,21% auf 68,68 Euro zu, als der Euro Stoxx 50 knapp 0,9% verlor. Nun, da sich der Markt stabilisiert, geben defensive Branchen wie Nahrungsmittel einen Teil dieser relativen Stärke wieder ab. Operativ solide, aber preisgetrieben Danone Aktie am Mittag bei 68,48 Euro -1,07% Vergleichbares Umsatzwachstum im dritten Quartal +4,0% Beitrag der Preiserhöhungen zum Wachstum 3,6 Punkte Erwartete Dividende je Aktie 2,25 Euro Quelle : Danone, Q3 2026 (laut Börsenportal) Im dritten Quartal erzielte Danone einen Umsatz von gut 7,2 Mrd. Euro. Das vergleichbare Wachstum lag bei 4,0%, davon stammen 3,6 Prozentpunkte aus Preiserhöhungen. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sprach von einem weiteren starken Quartal. Rechnerisch bleibt für Menge und Produktmix damit nur ein kleiner Beitrag von rund 0,4 Prozentpunkten. Baustellen: Babynahrung, USA und Huel Im Januar hatten Probleme mit Babynahrung die Aktie zeitweise um fast 12% einbrechen lassen, mit 65 Euro erreichte sie damals den tiefsten Stand seit einem Jahr. In Nordamerika baut Danone nach Produktionsproblemen seine Milchkapazitäten aus und hat seit Dezember 2025 acht Erweiterungsprojekte an vier Standorten gestartet. Die Übernahme von Huel muss zudem noch von der britischen Wettbewerbsbehörde CMA geprüft werden. Seit Jahresbeginn lag die Danone Aktie zuletzt, am 9. November, mit rund 12% im Minus. Das nächste Zahlenwerk folgt am 24. Februar 2027. Einordnung Das vergleichbare Umsatzwachstum von 4,0% im dritten Quartal zeigt ein intaktes operatives Bild.

Das defensive Geschäftsmodell war im jüngsten Technologie-Ausverkauf gefragt.

Gegen die Aktie sprechen der hohe Preisanteil am Wachstum und die offenen Baustellen in Nordamerika. Fazit Die Danone Aktie ist am Mittag Euro Stoxx 50 Verlierer, ohne dass eine eigene Nachricht vorliegt. Nach den Gewinnen der Vortage geben defensive Titel im sich erholenden Markt nach.

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