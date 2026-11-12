Danone Aktie: Protein-Boom, Huel-Übernahme und 4% Wachstum - Was kommt jetzt?

Wer die letzten fünf Jahre in Danone investiert gewesen sei, sei klar hinter dem breiten Markt zurückgeblieben. Danone entwickle sich nun von einem eher schwerfälligen Lebensmittelkonzern zu einem fokussierteren Anbieter von funktionaler Ernährung, Medical Nutrition und proteinreichen Produkten. Anpassungen würden jedoch Zeit brauchen. No Pain, No Gain. Die Investmentstory funktioniere, wenn organisches Wachstum von 3% bis 5%, weitere Margensteigerungen und eine disziplinierte Integration der neuen Akquisitionen zusammenkämen. Das fundamentale Bild erscheine den Analysten der RBI solide, die Bewertung wirke fair, jedoch nicht günstig. Die Analysten der RBI würden auch weiterhin denken, dass Danone eher für defensivere Anleger geeignet sei. Wer sein Portfolio aggressiver aufstellen möchte, sei woanders besser aufgestellt.

Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hält sowohl an der Kaufempfehlung als auch am Kursziel von EUR 80,00 für die Danone Aktie fest. Das Kursziel ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Konsumgüter und dem Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 12.11.2026)