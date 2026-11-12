Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, FSE: BSN, Paris: BN, NASDAQ OTC: GPDNF) weiterhin zu kaufen.
Danone Aktie: Protein-Boom, Huel-Übernahme und 4% Wachstum - Was kommt jetzt?
Wachstum, Ernährungstrends und Bewertungsabschlag - steckt hier unentdecktes Potenzial? Mit 4% organischem Umsatzwachstum im dritten Quartal und einer starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten und medizinischer Ernährung gewinnt Danone an Dynamik. Die Übernahme von Huel stärkt zusätzlich die Gesundheitsstrategie. Trotz eines Bewertungsabschlags von 27% gegenüber dem Sektor bleiben die Analysten der RBI zurückhaltend
Das organische Wachstum sei wieder belastbar. In den ersten neun Monaten 2026 sei der vergleichbare Umsatz um 3,6% gestiegen. Im dritten Quartal seien es 4,0% gewesen, womit Danone innerhalb seines mittelfristigen Zielkorridors von 3 bis 5% liege. Das Wachstum sei über alle Regionen und Geschäftsbereiche verteilt gewesen. Der Haken: Im Q3 seien von den 4,0% Wachstum nur 0,4 Prozentpunkte aus Volumen und Mix gekommen, aber 3,6 Punkte aus Preiserhöhungen. Für die ersten neun Monate sehe die Qualität mit 1,3% Volumen/Mix besser aus.
Specialized Nutrition sei der wertvollste Teil des Konzerns. Im dritten Quartal 2026 sei Specialized Nutrition erneut um 4,7% gewachsen. Besonders stark seien die Americas mit 12,4% und APAC mit 7,9% gewesen. Wachstumstreiber seien unter anderem Aptamil, Neocate, Kate Farms sowie Produkte der medizinischen Erwachsenenernährung. Die Sparte profitiere unter anderem von der alternden Bevölkerung und höheren Eintrittsbarrieren als bei gewöhnlichen Lebensmitteln. Je größer der Ergebnisanteil von Specialized Nutrition werde, desto höher sollte tendenziell die Qualität und Bewertung des Gesamtkonzerns ausfallen.
High Protein und Darmgesundheit seien die wichtigsten Konsumententrends. Produkte wie Oikos, Activia, Skyr, Kefir und High-Protein-Joghurt würden starke Nachfrage verzeichnen. High Protein wachse in mehreren Regionen zweistellig; Activia habe in Europa wieder zum Wachstum zurückgefunden. Das sei für Danone attraktiv, weil der Konzern bestehende Marken, Kühlregale und Produktionskapazitäten nutzen könne, um höherpreisige Produkte mit stärkerer Kundenbindung zu verkaufen. Danone müsse also nicht allein über mehr verkaufte Becher wachsen, sondern könne den Produktmix aufwerten.
Neue Zukäufe würden die Gesundheitsausrichtung verstärken. Mit der 2026 abgeschlossenen Übernahme von Huel steige Danone stärker in funktionale Komplettmahlzeiten ein. Huel bringe zudem Direct-to-Consumer-Vertrieb, digitale Kundenbeziehungen und modernes Online-Marketing mit. Das Unternehmen werde seit September 2026 konsolidiert.
Bewertungsseitig sei die Aktie attraktiv. Danone handle gemäß der eigenen Historie am Median der letzten zehn Jahre. Relativ zum breiten Markt wäre ein Discount von -10% angemessen, aktuell liege dieser bei -12%. Lediglich im Vergleich zum Sektor zeige sich eine stärkere Unterbewertung. Angemessen wären -16%, tatsächlich handle die Aktie jedoch zu einem Abschlag von -27%. Gemäß der vergleichsweise niedrigeren Eigenkapitalrentabilität und Wachstumsraten erscheine eine Bewertungslücke zum breiten Markt und zum Sektor durchaus angebracht. Sollte Danone jedoch der Wandel vom konventionellen Lebensmittelhersteller hin zu einem Anbieter wissenschaftlich fundierter Ernährung gelingen, wären künftig auch höhere Bewertungsniveaus gerechtfertigt.
Danone weise ein niedriges Beta auf. Das Beta messe als Sensitivitätskennzahl das Risiko relativ zum Gesamtmarkt. Mit einem Beta von 0,5 erweise sich Danone statistisch als deutlich resilienter als der Gesamtmarkt. In der Phase einer Hausse hinke Danone dem Gesamtmarkt jedoch in der Regel hinterher.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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