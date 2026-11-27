Die Danone-Aktie gibt nach einem starken Monat etwas nach. Um 17:35 Uhr notierte der Nahrungsmittelkonzern an der Euronext Paris 0,64 Prozent tiefer bei 68,78 Euro, ein Minus von 0,44 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Mit einem Handelsvolumen von 95 Millionen Euro lag der Umsatz im Rahmen. Als CAC40 Verlierer steht Danone auf Platz fünf, der CAC 40 schloss 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten.
Danone-Aktie als CAC40 Verlierer: Nach dem Monatsplus nehmen Anleger Gewinne mit
Die Danone-Aktie schließt am Freitag 0,64 % tiefer bei 68,78 Euro und ist CAC40 Verlierer. Nach einem starken Monat gibt es keine neue Nachricht.
CAC40 Verlierer
Warum die Danone-Aktie heute fällt
Eine Ursache nennt der Schlussbericht von Idéal Investisseur nicht. Die Aktie hatte sich in den letzten Wochen kräftig erholt: Am 12. November meldete Idéal ein Plus von 17,5 Prozent auf einen Monat bei rund 69 Euro. Nach dem Anstieg sind Gewinnmitnahmen naheliegend. Defensive Werte wie Danone gerieten am Freitag auch deshalb ins Hintertreffen, weil Anleger risikoreichere Titel kauften: 30 von 40 CAC-Werten stiegen.
Hintergrund
Der Zukauf in Australien
Danone hat die Übernahme des australischen Gesundheits-Getränkeherstellers MADE am 12. November abgeschlossen. MADE erzielt mehr als 300 Millionen Euro Umsatz. Nach dem Abschluss lag die Aktie auf Monatssicht rund 9 Prozent im Plus, bei etwa 67 bis 70 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Danone S.A.
- ISIN
- FR0000120644
- WKN
- 851194
- Handelssymbol
- BN (Euronext Paris)
- US-Symbol
- DANOY (OTC)
- Kurs
- 68,78 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Danone-Aktie
Warum ist die Danone-Aktie CAC40 Verlierer? Eine konkrete Ursache nennt der Marktbericht nicht, nach einem starken Monat dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben. Die Aktie fiel um 0,64 Prozent auf 68,78 Euro.
Was hat Danone zuletzt übernommen? Den australischen Anbieter MADE, abgeschlossen am 12. November.
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