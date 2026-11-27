Warum ist die Danone-Aktie CAC40 Verlierer? Eine konkrete Ursache nennt der Marktbericht nicht, nach einem starken Monat dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben. Die Aktie fiel um 0,64 Prozent auf 68,78 Euro.

Was hat Danone zuletzt übernommen? Den australischen Anbieter MADE, abgeschlossen am 12. November.