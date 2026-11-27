Die Danone Aktie gibt am Freitagmittag 1,10% auf 68,46 Euro nach und gehört damit zu den CAC40 Verlierern. Während der Leitindex dank Halbleiter- und Technologiewerten leicht zulegt, geraten defensive Konsumwerte ins Hintertreffen.
Danone Aktie: CAC40 Verlierer am Mittag - Defensive im Gegenwind
Die Danone Aktie gehört am Mittag zu den CAC40 Verlierern. Während Technologiewerte den Index stützen, geraten defensive Konsumtitel nach der Erholung der vergangenen Wochen ins Hintertreffen.
Danone Aktie: Keine neue Nachricht, aber Rotation
Eine neue unternehmensspezifische Meldung gibt es nach unserer Recherche nicht. Auffällig ist das Marktbild: Mit Sanofi, Pernod Ricard, Accor und L'Oréal liegen am Mittag mehrere klassische Defensivwerte am Indexende, während STMicroelectronics am Vormittag um rund 4,8% zulegt. Die Danone Aktie wird damit vom Rückenwind für Technologiewerte eher gebremst als gestützt. Zusätzlich nehmen Anleger nach der Erholung der vergangenen Wochen offenbar Gewinne mit.
Hintergrund: Die Erholung seit Oktober
Zuletzt hatte sich die Danone Aktie klar berappelt. Beim dritten Quartal Ende Oktober lag das Umsatzwachstum über dem des ersten Halbjahres, die Jahresziele bestätigte der Konzern. Schwach blieb dagegen die Entwicklung der verkauften Mengen, ein Punkt, den Analysten weiter kritisch sehen. Mitte November schloss Danone zudem die Übernahme der australischen MADE Group ab, die den Konzern im Wachstumsfeld der gesunden Ernährung in Asien-Pazifik stärkt.
Bewertet wird die Danone Aktie derzeit mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,6 für 2026 und einer erwarteten Dividendenrendite von 3,38%. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 44,5 Milliarden Euro.
Rotation in Technologie
Der Rückenwind für Halbleiter und Technologiewerte entzieht klassischen Defensivwerten kurzfristig Aufmerksamkeit.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Plus von rund 10% binnen eines Monats sichern sich einige Anleger Teile der Gewinne.
Schwache Absatzmengen
Das Umsatzwachstum stützt sich stark auf Preise und Produktmix, die Volumen bleiben der wunde Punkt.
CAC40 Verlierer am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Sanofi
|96,74
|-2,11%
|Pernod Ricard
|69,68
|-1,78%
|Danone
|68,46
|-1,10%
|Bureau Veritas
|31,87
|-0,90%
|Accor
|48,64
|-0,90%
Stand: Freitag, 27. November 2026, Mittag. Kurse in Euro.
Quelle: Euronext Paris
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