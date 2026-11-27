Eine neue unternehmensspezifische Meldung gibt es nach unserer Recherche nicht. Auffällig ist das Marktbild: Mit Sanofi, Pernod Ricard, Accor und L'Oréal liegen am Mittag mehrere klassische Defensivwerte am Indexende, während STMicroelectronics am Vormittag um rund 4,8% zulegt. Die Danone Aktie wird damit vom Rückenwind für Technologiewerte eher gebremst als gestützt. Zusätzlich nehmen Anleger nach der Erholung der vergangenen Wochen offenbar Gewinne mit.