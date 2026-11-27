Seit Ende Februar ist Matthew Gugino Finanzchef von Danaher. Am 23. November meldete er seinen ersten Aktienverkauf in dieser Rolle: 5.222 Aktien zu 226,65 Dollar, zusammen rund 1,2 Millionen Dollar. Einen Tag später folgte Chefbuchhalter Christopher Bouda mit 5.943 Aktien für rund 1,4 Millionen Dollar. Für die Danaher Aktie sind die Beträge klein, die Anteile am jeweiligen Bestand aber nicht.
Danaher Aktie: Neuer Finanzchef verkauft erstmals – gut ein Drittel seiner Aktien
Danaher-Finanzchef Matthew Gugino hat laut SEC-Meldung am 23. November 5.222 Aktien für rund 1,2 Millionen Dollar verkauft, sein erster Verkauf seit dem Amtsantritt im Februar. Einen Tag später verkaufte auch Chefbuchhalter Christopher Bouda. Was die Insider Trades bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Danaher Corporation
- Sitz
- Washington, D.C.
- US-Handelssymbol
- DHR (NYSE)
- Vorstandschef
- Rainer Blair
- Finanzchef
- Matthew Gugino, seit 28. Februar 2026
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Danaher-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel DHR an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldungen
Zwei Finanzmanager, zwei Tage
Gugino verkaufte am 23. November 5.222 Aktien und hält danach noch 9.497 Aktien. Laut den Insider-Daten der vergangenen zwölf Monate ist es sein erster Verkauf am Markt. Bouda verkaufte am 24. November 5.943 Aktien zu 229,33 Dollar und hält danach 9.788 Aktien. Ob die Verkäufe über Handelspläne liefen, geht aus den uns vorliegenden Daten nicht hervor.
Das Umfeld
Wenig Käufe, viele Verkäufe
In den vergangenen zwölf Monaten haben Danaher-Insider laut Daten von Arincen 115.092 Aktien für 26,1 Millionen Dollar verkauft, aber keine einzige gekauft. Der frühere Finanzchef Matthew McGrew verkaufte allein Aktien für 11,1 Millionen Dollar. Bouda hatte bereits im Oktober Aktien abgegeben.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Danaher
Wer hat verkauft?
Finanzchef Matthew Gugino am 23. November und Chefbuchhalter Christopher Bouda am 24. November 2026.
Wie viel wurde verkauft?
Zusammen 11.165 Aktien für rund 2,55 Millionen Dollar.
Seit wann ist Gugino Finanzchef?
Seit dem 28. Februar 2026, als Nachfolger von Matthew McGrew.
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