Wer hat verkauft?

Finanzchef Matthew Gugino am 23. November und Chefbuchhalter Christopher Bouda am 24. November 2026.

Wie viel wurde verkauft?

Zusammen 11.165 Aktien für rund 2,55 Millionen Dollar.

Seit wann ist Gugino Finanzchef?

Seit dem 28. Februar 2026, als Nachfolger von Matthew McGrew.