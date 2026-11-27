Daiwa-House-Aktie: Immobilienkonzern gibt im Nikkei 225 nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Daiwa-House-Aktie fällt im Nikkei 225 um 1,50 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Daiwa-House-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 1,50 Prozent auf 13,10 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. DWH DWH — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DWH — — — Nikkei 225 Verlierer Was die Daiwa-House-Aktie belastet Einen konkreten Anlass für das Minus habe ich nicht belegen können. Der Kurs stammt aus dem Frankfurter Handel ohne Umsatz und ist nur eine Indikation. Daiwa-House-Aktie bei comdirect am Morgen -1,50 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Ein Minus ohne Handelsumsatz sagt wenig aus; das Tokioter Schlussbild entscheidet. Als Nikkei 225 Verlierer liegt die Daiwa-House-Aktie heute gegen den Index.

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