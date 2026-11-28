Lastwagen sind kein Stoff für Börsenträume. Vielleicht ist genau das der Grund, warum kaum jemand bemerkt hat, was in dieser Woche passiert ist: Die Daimler Truck Aktie stieg von 40,52 auf 43,00 Euro, ein Plus von 6,12 Prozent. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra mit einem Tagesgewinn von 2,02 Prozent und gehörte erneut zu den stärksten Werten im DAX.