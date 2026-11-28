Lastwagen sind kein Stoff für Börsenträume. Vielleicht ist genau das der Grund, warum kaum jemand bemerkt hat, was in dieser Woche passiert ist: Die Daimler Truck Aktie stieg von 40,52 auf 43,00 Euro, ein Plus von 6,12 Prozent. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra mit einem Tagesgewinn von 2,02 Prozent und gehörte erneut zu den stärksten Werten im DAX.
Daimler Truck Aktie: Sechs Prozent in einer Woche, Wasserstoff-Lkw fast zur Hälfte vergeben – der stille Gewinner im DAX
Während alle auf Rüstung und Chips schauen, steigt die Daimler Truck Aktie in einer Woche um gut sechs Prozent. Dahinter stehen eine Beteiligung, eine Wasserstoff-Kleinserie und starke Zahlen.
Daimler Truck Holding AG · ISIN: DE000DTR0CK8 · WKN: DTR0CK · Handelssymbol: DTG · US-Handelssymbol: DTRUY
Die Nachrichten
Drei Meldungen, eine Richtung
Erstens die Technik: Daimler Truck gab bekannt, dass die Lkw-Kernmarke des Konzerns bei Brennstoffzellen-Lastwagen auf Flüssigwasserstoff setzt. Ab 2027 ist eine Kleinserie von 100 Fahrzeugen für den Kundeneinsatz geplant, fast die Hälfte ist nach Unternehmensangaben bereits vergeben.
Zweitens die Lieferkette: Der Konzern plant eine strategische Minderheitsbeteiligung an einem schwedischen Spezialisten für Gusstechnik und will die Zusammenarbeit bei Motorenkomponenten ausbauen. Die Transaktion braucht die Zustimmung der Aktionäre des Partners, die am 18. Dezember auf einer außerordentlichen Hauptversammlung abstimmen sollen. Drittens die Charttechnik: Die Aktie hat die 50-Tage-Linie überwunden und steht an der 200-Tage-Linie.
Daimler Truck sichert sich Zulieferer und Zukunftstechnik zugleich. Das sind keine Kurstreiber für einen Tag, aber Bausteine für die nächsten Jahre.
Die Einordnung
Zyklisch bleibt zyklisch
Operativ lief es zuletzt gut: Im dritten Quartal stieg der Gewinn nach Angaben aus einer früheren Auswertung um 73 Prozent. Eine US-Großbank zählt die Aktie zu ihren Favoriten für 2027. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Trotzdem gilt: Der Lkw-Markt hängt an der Konjunktur. Bestellen Speditionen weniger, spürt Daimler Truck das mit Verzögerung in Nordamerika und Europa. Wasserstoff ist zudem eine Wette mit langem Atem – die Kleinserie zeigt Kundeninteresse, ersetzt aber keine Infrastruktur. Wer die Aktie beobachtet, sollte auf den Auftragseingang in den kommenden Quartalen achten, nicht auf einzelne Technologie-Meldungen.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Wo steht die Daimler Truck Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 43,00 Euro (plus 2,02 Prozent).
Was plant Daimler Truck beim Wasserstoff?
Eine Kleinserie von 100 Brennstoffzellen-Lkw mit Flüssigwasserstoff ab 2027.
Wann wird über die geplante Beteiligung entschieden?
Die Aktionäre des Partnerunternehmens stimmen am 18. Dezember ab.
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