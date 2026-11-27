Warum ist die Daimler Truck Aktie heute DAX Gewinner?

Autowerte bleiben gefragt, die Aktie überwindet die 200-Tage-Linie, und JPMorgan zählt den Konzern zu den Favoriten für 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?

Die ISIN lautet DE000DTR0CK8, die WKN DTR0CK, das Handelssymbol DTG. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DTRUY gehandelt.

Wie stark ist der Gewinn von Daimler Truck gestiegen?

Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.