Die Daimler Truck Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Handelssymbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) setzt ihren Aufwärtskurs fort. Am Freitagabend steht das Papier des Lkw-Herstellers aus Leinfelden-Echterdingen bei 43,00 Euro, ein Plus von 2,02 Prozent. Damit gehört Daimler Truck zu den DAX Gewinnern am Abend. Bereits am Donnerstag hatte die Daimler-Truck-Aktie um gut 3 Prozent zugelegt.
Daimler Truck Aktie: DAX Gewinner am Abend – Sprung über die 200-Tage-Linie, JPMorgan-Favorit für 2027, rollt der Lkw-Riese jetzt Richtung 50 Euro?
Die Daimler Truck Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,02 Prozent auf 43,00 Euro. Der Lkw-Hersteller überwindet die 200-Tage-Linie, Autowerte bleiben gefragt, JPMorgan setzt auf den Konzern. Was hinter dem Anstieg der Daimler Truck Aktie steckt.
Der Auslöser
Autowerte gesucht, Trendmarke geknackt: warum die Daimler Truck Aktie steigt
Zum Wochenschluss bleiben Technologie- und Autowerte gefragt – und Daimler Truck überspringt eine wichtige Hürde.
Laut dpa-AFX blieben zum Wochenschluss Technologie- und Autowerte gesucht. Die Daimler Truck Aktie profitierte davon und stieg über die 200-Tage-Linie bei rund 42,71 Euro, die sie am 18. November unterschritten hatte. Rückenwind gibt weiterhin der Branchenausblick von JPMorgan: Analyst Jose Asumendi zählt Daimler Truck zu seinen Favoriten für 2027 und sieht die Aktie mit „Overweight“ bei 50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Dazu kamen Meldungen über eine geplante Minderheitsbeteiligung am Zulieferer SinterCast und eine Kleinserie von Brennstoffzellen-Lkw ab 2027.
Trendmarke geknackt
Die Aktie schließt über der 200-Tage-Linie.
JPMorgan-Favorit
Die Bank sieht 50 Euro.
Gewinnsprung
Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal um 73 Prozent.
Wasserstoff
Ab 2027 sollen 100 Brennstoffzellen-Lkw zu Kunden rollen.
Die Fundamentaldaten
Nordamerika boomt: die Gewinne ziehen an
Im dritten Quartal steigerte Daimler Truck das bereinigte operative Ergebnis um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen leicht. Treiber war das wieder anziehende Geschäft in Nordamerika. Der Auftragseingang stieg um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge, blieb aber hinter den Schätzungen zurück. US-Zölle kosten den Konzern Hunderte Millionen Euro. Analysten sehen Kursziele zwischen 50 und 63 Euro, gestützt von Dividende und Aktienrückkäufen.
Die Marken
Daimler Truck Aktie: über 43 Euro wird es spannend
Charttechnisch hat die Daimler Truck Aktie die 200-Tage-Linie hinter sich gelassen und steht an der Zone um 43 Euro. Hält der Ausbruch über das Wochenende, wäre der Weg nach oben frei. Nach unten bildet die 200-Tage-Linie um 42,70 Euro die erste Unterstützung, darunter der Bereich um 40 Euro.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Warum ist die Daimler Truck Aktie heute DAX Gewinner?
Autowerte bleiben gefragt, die Aktie überwindet die 200-Tage-Linie, und JPMorgan zählt den Konzern zu den Favoriten für 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?
Die ISIN lautet DE000DTR0CK8, die WKN DTR0CK, das Handelssymbol DTG. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DTRUY gehandelt.
Wie stark ist der Gewinn von Daimler Truck gestiegen?
Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.
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