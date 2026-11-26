Die Daimler Truck Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Handelssymbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) setzt ihren Aufwärtskurs fort. Am Donnerstagabend steht das Papier des Lkw-Herstellers aus Leinfelden-Echterdingen bei 42,29 Euro, ein Plus von 3,50 Prozent. Damit gehört Daimler Truck zu den DAX Gewinnern am Abend. Bereits am Mittwoch hatte die Daimler-Truck-Aktie die 50-Tage-Linie nach oben durchbrochen.
Daimler Truck Aktie: DAX Gewinner am Abend – JPMorgan-Favorit für 2027 rollt an, bricht der Lkw-Riese jetzt die 200-Tage-Linie?
Die Daimler Truck Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 3,50 Prozent auf 42,29 Euro. JPMorgan zählt den Lkw-Hersteller zu den Favoriten für 2027, der Gewinn wächst kräftig. Jetzt steht die Aktie direkt vor der 200-Tage-Linie. Was hinter dem Anstieg der Daimler Truck Aktie steckt.
Der Auslöser
Lkw-Bauer als Favoriten: warum die Daimler Truck Aktie steigt
In ihrem Ausblick für 2027 setzt JPMorgan vor allem auf Lkw-Bauer. Daimler Truck steht ganz oben auf der Liste.
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi setzt im Branchenausblick für 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge, Luxusautos und Reifenhersteller. Zu seinen Favoriten zählen Daimler Truck und Volvo, für Daimler Truck bestätigte er „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Am Donnerstag profitierte die Daimler Truck Aktie zusätzlich von der breiten Erholung der Autowerte. Zudem plant der Konzern eine Minderheitsbeteiligung am schwedischen Spezialisten SinterCast, um die Zusammenarbeit bei der Motorenproduktion zu vertiefen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
JPMorgan-Favorit
Die Bank sieht 50 Euro und setzt 2027 auf Lkw-Bauer.
Gewinnsprung
Das bereinigte operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 73 Prozent.
Aktienrückkauf
Das laufende Rückkaufprogramm stützt den Kurs.
Autowerte gefragt
Die Branche erholt sich vom Mehrjahrestief.
Die Fundamentaldaten
Gewinn plus 73 Prozent: doch die Zölle drücken
Im dritten Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, der Industrieumsatz wuchs um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Die Jahresprognose hat Daimler Truck bestätigt, ein Aktienrückkauf läuft. Belastend wirken US-Zölle von 25 Prozent auf Lkw, die das wichtige Nordamerikageschäft treffen. Analysten sehen Kursziele zwischen 50 und 63 Euro.
Die Marken
Daimler Truck Aktie: die 200-Tage-Linie entscheidet
Charttechnisch steht die Daimler Truck Aktie direkt vor der 200-Tage-Linie bei 42,71 Euro, die sie am 18. November unterschritten hatte. Gelingt der Sprung darüber und über die Zone um 43 Euro, wäre das ein deutliches Kaufsignal. Nach unten bildet der Bereich um 40 Euro die wichtigste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Warum ist die Daimler Truck Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan zählt Daimler Truck zu den Favoriten für 2027, dazu kommen starke Quartalszahlen und die Erholung der Autowerte.
Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?
Die ISIN lautet DE000DTR0CK8, die WKN DTR0CK, das Handelssymbol DTG. In den USA wird ein ADR unter DTRUY gehandelt.
Wo liegt die 200-Tage-Linie der Daimler Truck Aktie?
Bei rund 42,71 Euro, knapp über dem aktuellen Kurs.
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