Warum ist die Daimler Truck Aktie heute DAX Gewinner?

JPMorgan zählt Daimler Truck zu den Favoriten für 2027, dazu kommen starke Quartalszahlen und die Erholung der Autowerte.

Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?

Die ISIN lautet DE000DTR0CK8, die WKN DTR0CK, das Handelssymbol DTG. In den USA wird ein ADR unter DTRUY gehandelt.

Wo liegt die 200-Tage-Linie der Daimler Truck Aktie?

Bei rund 42,71 Euro, knapp über dem aktuellen Kurs.