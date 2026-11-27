Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,73 Prozent auf 14,69 Euro und folgte der Erholung des Gesamtmarkts.

Wie lautet die ISIN?

JE00BRX98089. Symbol in Amsterdam CVC, in den USA außerbörslich CVCCF.

Womit verdient CVC Geld?

Mit Verwaltungsgebühren und Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.