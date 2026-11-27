Die CVC-Capital-Partners-Aktie (ISIN: JE00BRX98089, WKN: A40B55, Handelssymbol Amsterdam: CVC, US-Handelssymbol: CVCCF) steigt am Freitag 1,73 Prozent auf 14,69 Euro. CVC Capital Partners ist damit AEX Gewinner. Am Morgen lag das Plus bei 1,18 Prozent.
CVC-Capital-Partners-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,7 Prozent auf 14,69 Euro – Private Equity bleibt gefragt
Die CVC-Capital-Partners-Aktie steigt am Freitag 1,73 Prozent auf 14,69 Euro und ist AEX Gewinner. Der Anstieg setzt die Erholung fort, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Steigende Märkte helfen Exits
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. CVC verdient Verwaltungsgebühren und Gewinnanteile, wenn Beteiligungen verkauft oder an die Börse gebracht werden. Steigende Kurse verbessern diese Chancen. Der AEX schloss 1,24 Prozent im Plus.
Zweiter Gewinntag
Nach 3,88 Prozent am Donnerstag legt die Aktie weiter zu.
Verkäufe laufen
Am 17. November meldete CVC den Verkauf seines Anteils an der schwedischen Cary Group.
Unter Jahreshoch
Die Aktie liegt noch unter dem Hoch von rund 16 Euro.
Häufige Fragen zur CVC-Capital-Partners-Aktie
Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,73 Prozent auf 14,69 Euro und folgte der Erholung des Gesamtmarkts.
Wie lautet die ISIN?
JE00BRX98089. Symbol in Amsterdam CVC, in den USA außerbörslich CVCCF.
Womit verdient CVC Geld?
Mit Verwaltungsgebühren und Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.
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