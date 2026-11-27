Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,18 Prozent auf 14,61 Euro und folgte der Erholung des Gesamtmarkts. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lautet die ISIN?

JE00BRX98089. In Amsterdam lautet das Symbol CVC, in den USA außerbörslich CVCCF.

Womit verdient CVC Geld?

Mit Verwaltungsgebühren auf das Fondsvermögen und mit Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.