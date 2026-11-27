Die CVC-Capital-Partners-Aktie (ISIN: JE00BRX98089, WKN: A40B55, Handelssymbol Amsterdam: CVC, US-Handelssymbol: CVCCF) steigt am Freitagmorgen 1,18 Prozent auf 14,61 Euro. CVC Capital Partners ist damit AEX Gewinner. Am Donnerstag hatte die Aktie 3,88 Prozent auf 14,44 Euro zugelegt.
CVC-Capital-Partners-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,2 Prozent auf 14,61 Euro – Private Equity bleibt gefragt
Die CVC-Capital-Partners-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,18 Prozent auf 14,61 Euro und ist AEX Gewinner. Der Anstieg setzt die Erholung vom Donnerstag fort, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Wenn die Börse läuft, laufen Exits
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. CVC verdient Verwaltungsgebühren und Gewinnanteile, wenn Beteiligungen verkauft oder an die Börse gebracht werden. Steigende Kurse verbessern diese Chancen. Der AEX liegt am Morgen 1,24 Prozent im Plus.
Markterholung
Nach zwei schwachen Tagen kehren Käufer an die Börse zurück.
Verkäufe laufen
Am 17. November meldete CVC den Verkauf seines Anteils an der schwedischen Cary Group.
Unter Jahreshoch
Die Aktie liegt noch unter dem Jahreshoch von rund 16 Euro.
Häufige Fragen zur CVC-Capital-Partners-Aktie
Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,18 Prozent auf 14,61 Euro und folgte der Erholung des Gesamtmarkts. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lautet die ISIN?
JE00BRX98089. In Amsterdam lautet das Symbol CVC, in den USA außerbörslich CVCCF.
Womit verdient CVC Geld?
Mit Verwaltungsgebühren auf das Fondsvermögen und mit Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.
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