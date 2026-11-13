CTS EVENTIM Q3 2026 Zahlen: Ticketing wächst um 13,1% - Live Entertainment unter Druck

Die CTS EVENTIM Aktie bietet eine interessante Kombination aus starker Marktposition, hochprofitablem Ticketing-Geschäft und langfristigen Chancen im internationalen Live-Entertainment-Markt.

Der Umsatzanstieg auf 2,322 Milliarden EUR und das Adjusted EBITDA von 359,1 Millionen EUR unterstreichen die operative Stärke des Konzerns. Besonders das Ticketing-Segment überzeugt mit zweistelligem Umsatzwachstum und einer Marge von 37,5%.

Gleichzeitig zeigen die rückläufigen Zahlen des dritten Quartals, dass die Geschäftsentwicklung nicht frei von Schwankungen ist. Insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen kann erhebliche Auswirkungen auf die Quartalsergebnisse haben.

Für langfristig orientierte Anleger bleibt CTS EVENTIM damit eine spannende Investmentstory. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine hohen Ticketing-Margen verteidigen, die Effizienz verbessern und das Live-Entertainment-Geschäft nachhaltig profitabel weiterentwickeln kann.

Die bestätigte Jahresprognose liefert dafür eine positive Ausgangsbasis. Ob die CTS EVENTIM Aktie daraus neue Kursfantasie entwickeln kann, hängt jedoch auch von der aktuellen Bewertung und der weiteren Ergebnisentwicklung ab.

Die zentrale Frage lautet deshalb: Kann CTS EVENTIM die starke Neunmonatsbilanz in einen überzeugenden Jahresabschluss verwandeln? Die kommenden Zahlen werden zeigen, ob der Konzern seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen kann.