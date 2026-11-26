CTS Eventim Aktie: Fast 65 Euro nach dem Analystenlob – der Ticketvermarkter baut als MDAX Gewinner sein Tagesplus aus

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die CTS Eventim Aktie steigt am Donnerstag um 3,68 Prozent auf 64,75 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Nach dem Kapitalmarkttag hebt die DZ Bank den fairen Wert an. Das Milliardenziel für 2030 bleibt der große Gesprächsstoff.

Bild: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (Pressebild)

Die CTS Eventim Aktie legt im Tagesverlauf weiter zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Ticketvermarkters und Konzertveranstalters bei 64,75 Euro, ein Plus von 2,30 Euro oder 3,68 Prozent. Damit gehört CTS Eventim am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 2,40 Prozent gelegen. Kurs der CTS Eventim Aktie am Abend 64,75 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,68 % EBITDA-Ziel bis 2030 1 Mrd. EUR fairer Wert der DZ Bank (zuvor 88 Euro) 90 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; CTS Eventim; DZ Bank; Barclays Der Auslöser Warum die CTS Eventim Aktie als MDAX Gewinner steigt Den jüngsten Impuls lieferte die DZ Bank. Analyst Karsten Oblinger hob den fairen Wert nach dem Kapitalmarkttag von 88 auf 90 Euro an und bestätigte die Einstufung „Kaufen“. Der Eventveranstalter habe mit starken Zielen aufgewartet. Hinzu kam der freundliche Gesamtmarkt, der MDAX schloss laut dpa-AFX 2,34 Prozent höher. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf dem Kapitalmarkttag hatte das Management eine Milliarde Euro EBITDA bis 2030 als Ziel ausgegeben. Bei den Aktienrückkäufen zeigten sich manche Anleger dagegen enttäuscht. Barclays hob das Kursziel von 98 auf 100 Euro an, ODDO BHF von 67 auf 74 Euro. Aufsichtsrat Cornelius Baur hatte Mitte November 8.064 Aktien zu rund 61,50 Euro gekauft. Was für die CTS Eventim Aktie sprechen könnte Ziel von 1 Mrd. Euro EBITDA bis 2030

Mehrere Analysten heben die Ziele an

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Ambitionierte Mittelfristziele Einordnung der Redaktion: Die CTS Eventim Aktie ist MDAX Gewinner, weil das Analystenlob nach dem Kapitalmarkttag auf einen freundlichen Markt trifft. Das Milliardenziel muss das Management nun mit Zahlen unterlegen. FAQ Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie Warum steigt die CTS Eventim Aktie heute?

Die DZ Bank hebt den fairen Wert auf 90 Euro an, der Gesamtmarkt ist freundlich. Welches Ziel hat CTS Eventim bis 2030?

Ein EBITDA von einer Milliarde Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CTS Eventim Aktie?

ISIN DE0005470306, WKN 547030. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVD. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und nähert sich 65 Euro. Analystenlob und freundlicher Markt geben dem Ticketvermarkter Schwung.

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