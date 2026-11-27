Eine halbe Million Euro auf die eigene Firma: Cornelius Baur, Mitglied des Aufsichtsrats von CTS Eventim, hat am 13. November in zwei Tranchen 8.064 Aktien des Ticketvermarkters gekauft. Das Volumen beträgt zusammen 496.110 Euro, der Durchschnittskurs rund 61,50 Euro. Gekauft wurde über Xetra, veröffentlicht wurden die Pflichtmitteilungen am 17. November. Am Donnerstag schloss die CTS Eventim Aktie bei 64,75 Euro.
CTS Eventim Aktie: Aufsichtsrat Baur kauft für eine halbe Million Euro – fast 25 Euro unter dem Jahreshoch
Mitten im Kursrutsch hat CTS-Eventim-Aufsichtsrat Cornelius Baur 8.064 Aktien für 496.110 Euro gekauft, zu rund 61,50 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 86,35 Euro. Seither hat die CTS Eventim Aktie gut 5 Prozent zugelegt. Was der Insiderkauf über den Ticketvermarkter sagt.
Die Stammdaten: Die CTS Eventim Aktie trägt die ISIN DE0005470306 und die WKN 547030. Das Handelssymbol lautet EVD, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol CEVMY gehandelt.
Die Insider Trades
Zwei Tranchen an einem Tag
Erste Tranche: 122.693 Euro
Vier Teilausführungen zwischen 61,25 und 61,40 Euro, im Schnitt 61,35 Euro je Aktie.
Zweite Tranche: 373.417 Euro
Der größere Teil des Kaufs zu durchschnittlich rund 61,58 Euro je Aktie.
Für Baur ist es nicht der erste Zukauf. Schon im Frühjahr hatte er mehrfach Käufe gemeldet. Wer wiederholt und in dieser Größenordnung kauft, setzt nicht auf einen schnellen Effekt, sondern stockt eine Position auf.
Die Einordnung
Kaufen, wenn die Konzerte schwächeln
Der Zeitpunkt ist bezeichnend. Die CTS Eventim Aktie hatte vom 52-Wochen-Hoch bei 86,35 Euro rund ein Viertel verloren. Das Ticketgeschäft läuft, das Veranstaltergeschäft schwächelte zuletzt. Baur kaufte in dieser Phase, kurz vor dem Kapitalmarkttag, auf dem das Management ein Ziel von einer Milliarde Euro operativem Ergebnis (EBITDA) bis 2030 ausgab.
Bisher geht die Rechnung auf: Gegenüber dem Durchschnittskurs von 61,52 Euro liegt der Aufsichtsrat gut 5 Prozent im Plus (eigene Rechnung). Zum Jahreshoch fehlen der Aktie aber weiterhin rund 25 Prozent. Und beim Thema Aktienrückkäufe zeigten sich Anleger nach dem Kapitalmarkttag enttäuscht.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei CTS Eventim
Wer hat CTS-Eventim-Aktien gekauft?
Aufsichtsratsmitglied Cornelius Baur am 13. November 2026.
Wie viel hat Cornelius Baur investiert?
496.110 Euro für 8.064 Aktien zu durchschnittlich rund 61,50 Euro.
Wo steht die CTS Eventim Aktie heute?
Am 26. November schloss sie auf Xetra bei 64,75 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 86,35 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die CTS Eventim Aktie?
ISIN DE0005470306, WKN 547030, Handelssymbol EVD, US-Handelssymbol CEVMY.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.