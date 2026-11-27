Der Zeitpunkt ist bezeichnend. Die CTS Eventim Aktie hatte vom 52-Wochen-Hoch bei 86,35 Euro rund ein Viertel verloren. Das Ticketgeschäft läuft, das Veranstaltergeschäft schwächelte zuletzt. Baur kaufte in dieser Phase, kurz vor dem Kapitalmarkttag, auf dem das Management ein Ziel von einer Milliarde Euro operativem Ergebnis (EBITDA) bis 2030 ausgab.

Bisher geht die Rechnung auf: Gegenüber dem Durchschnittskurs von 61,52 Euro liegt der Aufsichtsrat gut 5 Prozent im Plus (eigene Rechnung). Zum Jahreshoch fehlen der Aktie aber weiterhin rund 25 Prozent. Und beim Thema Aktienrückkäufe zeigten sich Anleger nach dem Kapitalmarkttag enttäuscht.