Die CrowdStrike-Aktie (ISIN US22788C1053, WKN A2PK2R, Handelssymbol CRWD, deutsches Kürzel 45C) zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 206,505 US-Dollar. Das sind 2,79 US-Dollar oder 1,34 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
CrowdStrike-Aktie: S&P 500 Verlierer im Sog der Cybersecurity-Schwäche
Die CrowdStrike-Aktie zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern, zeitgleich mit Palo Alto Networks.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die CrowdStrike-Aktie nachgibt
Schwäche im Cybersecurity-Sektor
Zeitgleich fällt auch Palo Alto Networks, unter anderem wegen Klagevorwürfen einer früheren Führungskraft. Anleger behandeln Sicherheitsaktien oft als Gruppe.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu CrowdStrike liegt am Freitag keine Unternehmensmeldung vor. Der Abschlag ist deshalb vor allem sektorgetrieben.
Frühe Indikation
Die Werte stammen aus den ersten Minuten nach dem US-Start und können sich im Tagesverlauf noch ändern.
Einordnung
Was der Rücksetzer bedeutet
CrowdStrike bietet Cloud-Sicherheit für Endgeräte und Rechenzentren. Der Titel gilt als wachstumsstark und reagiert entsprechend sensibel auf Branchenstimmung. Ein Minus von gut einem Prozent liegt im üblichen Schwankungsbereich.
Häufige Fragen zur CrowdStrike-Aktie
Warum fällt die CrowdStrike-Aktie am Freitag?
Wahrscheinlich im Sog der Schwäche anderer Cybersecurity-Werte; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark verliert die CrowdStrike-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,34 Prozent auf 206,505 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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