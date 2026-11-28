CrowdStrike-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Cybersecurity-Wert im Minus – trotz Freitagsplus von 3,8 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 2 Min.

Die CrowdStrike-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 5,33 Prozent bleibt der Cybersecurity-Anbieter in der Rekordwoche zurück, obwohl die Aktie am Freitag 3,77 Prozent zulegte. Die Analyse ordnet ein.

Die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Handelssymbol: CRWD, deutsches Kürzel: 45C) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 5,33 Prozent, legte am Freitag aber um 3,77 Prozent zu. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. CrowdStrike-Wochenminus -5,33 % CrowdStrike am Freitag +3,77 % CrowdStrike auf Monatssicht -18,96 % CrowdStrike auf Jahressicht +73,23 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Wochenminus trotz Erholung am Freitag Die Wochenbilanz ist negativ, der Freitag war es nicht. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu. CrowdStrike gehörte nicht dazu, erholte sich aber am Freitag. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von knapp 19 Prozent. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Freitagserholung 3,77 Prozent im Plus. 03 Schwacher Monat Rund 19 Prozent Minus. Einordnung Erholung noch unvollständig Auf Jahressicht liegt die Aktie mit 73 Prozent weiter klar im Plus. Was für die CrowdStrike-Aktie spricht Jahresbilanz: Plus von 73 Prozent.

Freitagserholung: Erste Stabilisierung. Was die CrowdStrike-Aktie belasten kann Monatsverlust: Fast 19 Prozent Minus.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der CrowdStrike-Aktie Unternehmen: CrowdStrike Holdings, Inc.

ISIN: US22788C1053 · WKN: A2PK2R

Handelssymbol: CRWD (Nasdaq) · Deutsches Kürzel: 45C

Branche: Cybersecurity Häufige Fragen zur CrowdStrike-Aktie Warum ist die CrowdStrike-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 5,33 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US22788C1053, WKN A2PK2R, Handelssymbol CRWD. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche CrowdStrike Die CrowdStrike-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück, erholt sich aber am Freitag.

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