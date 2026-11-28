Die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Handelssymbol: CRWD, deutsches Kürzel: 45C) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 5,33 Prozent, legte am Freitag aber um 3,77 Prozent zu. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent.
CrowdStrike-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Cybersecurity-Wert im Minus – trotz Freitagsplus von 3,8 Prozent
Die CrowdStrike-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 5,33 Prozent bleibt der Cybersecurity-Anbieter in der Rekordwoche zurück, obwohl die Aktie am Freitag 3,77 Prozent zulegte. Die Analyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Wochenminus trotz Erholung am Freitag
Die Wochenbilanz ist negativ, der Freitag war es nicht.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu. CrowdStrike gehörte nicht dazu, erholte sich aber am Freitag. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von knapp 19 Prozent. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Freitagserholung
3,77 Prozent im Plus.
Schwacher Monat
Rund 19 Prozent Minus.
Einordnung
Erholung noch unvollständig
Auf Jahressicht liegt die Aktie mit 73 Prozent weiter klar im Plus.
Häufige Fragen zur CrowdStrike-Aktie
Warum ist die CrowdStrike-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 5,33 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US22788C1053, WKN A2PK2R, Handelssymbol CRWD.
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