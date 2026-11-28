Die CrowdStrike Aktie (US-Handelssymbol: CRWD) zählt mit minus 5,33 Prozent zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Am Freitag legte sie um 3,77 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 18,96 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 73,23 Prozent.
CrowdStrike Aktie: Nasdaq100 Verlierer der Woche – trotz Freitagsplus im Minus
Die CrowdStrike Aktie verliert in der Woche bis Freitag, 27. November, 5,33 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Am Freitag stieg sie um 3,77 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 18,96 Prozent.
Kursgrund
Warum die CrowdStrike Aktie in der Woche fällt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die CrowdStrike Aktie verlor in der Woche, obwohl der Nasdaq100 am Freitag um 1,58 Prozent zulegte. Als Nasdaq100 Verlierer der Woche hinkt sie der Tech-Erholung hinterher; am Freitag war sie aber wieder gefragt.
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum ist die CrowdStrike Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Aktie hinkt der Erholung hinterher.
Wie hat sich die CrowdStrike Aktie in der Woche entwickelt?
Minus 5,33 Prozent bis Freitagabend.
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