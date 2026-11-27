Die CrowdStrike Aktie (US-Handelssymbol: CRWD) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 209,30 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,74 Prozent. Der Sicherheitsanbieter legt am 1. Dezember Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
CrowdStrike Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – vor den Zahlen am 1. Dezember
Die CrowdStrike Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 209,30 Dollar und zählt mit minus 0,74 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Am 1. Dezember legt der Sicherheitsanbieter Zahlen vor.
Kursgrund
Warum die CrowdStrike Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Anleger halten sich vor den Quartalszahlen offenbar zurück. Am 5. November war die CrowdStrike Aktie um 9,9 Prozent auf 217,20 Dollar gefallen, ohne dass es eine eigene Nachricht gab; Sicherheitswerte wurden damals breit verkauft.
Hintergrund
Hohe Bewertung, KI-Agenten im Fokus
Kurz zuvor hatte CrowdStrike einen Notausschalter für außer Kontrolle geratene KI-Agenten vorgestellt und laut Medienberichten die Übernahme von Fiddler und Dreadnode vereinbart. Zugleich war die CrowdStrike Aktie als Nasdaq100 Verlierer mit dem 171-fachen des erwarteten Gewinns hoch bewertet.
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum ist die CrowdStrike Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wann legt CrowdStrike Zahlen vor?
Am 1. Dezember 2026.
Wie hoch ist der Kurs der CrowdStrike Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 209,30 Dollar.
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