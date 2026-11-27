Warum ist die CrowdStrike Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wann legt CrowdStrike Zahlen vor?

Am 1. Dezember 2026.

Wie hoch ist der Kurs der CrowdStrike Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 209,30 Dollar.