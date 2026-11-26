Am 23. November gingen 10.000 Aktien zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 201,22 und 218,31 Dollar an den Markt, im Mittel zu rund 207,62 Dollar. Am 24. November folgten weitere 10.000 Aktien zu 208,92 bis 214,68 Dollar, im Mittel rund 211,53 Dollar. Alle Verkäufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Kurtz am 16. Januar 2026 abgeschlossen hat.

Nach den Transaktionen hält Kurtz direkt 7.143.109 Aktien der Klasse A. Weitere 400.000 Aktien liegen in einem Familientrust.