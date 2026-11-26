Bei CrowdStrike kennt der Verkaufsplan des Chefs keine Pause. George Kurtz, Gründer, Präsident und Vorstandschef, hat am 23. und 24. November jeweils 10.000 Aktien verkauft. Der Erlös: rund 4,2 Millionen Dollar. Die Pflichtmeldung ging am 25. November bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Für Beobachter der CrowdStrike Aktie ist weniger die Summe interessant als der Preis. Kurtz verkaufte zu Kursen um 201 bis 218 Dollar. Wenige Tage zuvor, am 19. November, hatte derselbe Plan noch zu rund 241 bis 243 Dollar verkauft.
CrowdStrike Aktie: Chef Kurtz verkauft weiter – auch 40 Dollar tiefer läuft der Plan
George Kurtz, Gründer und Chef von CrowdStrike, hat am 23. und 24. November erneut 20.000 Aktien für rund 4,2 Millionen Dollar verkauft. Auffällig: Die Kurse lagen deutlich unter denen der Vorwoche. Die SEC-Meldungen zeigen, wie viel der Insider seit Oktober abgegeben hat und was das für die CrowdStrike Aktie heißt.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- ISIN
- US22788C1053
- WKN
- A2PK2R
- Handelssymbol
- 45C
- US-Handelssymbol
- CRWD (Nasdaq)
- Insider
- George Kurtz, Vorstandschef
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die CrowdStrike-Aktie trägt die ISIN US22788C1053 und die WKN A2PK2R. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol 45C gehandelt, in den USA unter CRWD an der Nasdaq.
Die Meldung
Zwei Tage, 19 Teilverkäufe: was im Form 4 steht
Am 23. November gingen 10.000 Aktien zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 201,22 und 218,31 Dollar an den Markt, im Mittel zu rund 207,62 Dollar. Am 24. November folgten weitere 10.000 Aktien zu 208,92 bis 214,68 Dollar, im Mittel rund 211,53 Dollar. Alle Verkäufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Kurtz am 16. Januar 2026 abgeschlossen hat.
Nach den Transaktionen hält Kurtz direkt 7.143.109 Aktien der Klasse A. Weitere 400.000 Aktien liegen in einem Familientrust.
Das Muster
Seit Mitte Oktober: rund 300.000 Aktien weniger
Der Blick auf die früheren Meldungen zeigt, wie stetig der Plan arbeitet. Am 19. Oktober wies Kurtz noch einen Direktbestand von gut 7,44 Millionen Aktien aus. Jetzt sind es 7,14 Millionen. In gut fünf Wochen hat sich der Bestand damit um rund 300.000 Aktien verringert. Verkauft wurde bei 228 Dollar ebenso wie bei 264 Dollar Ende Oktober und nun bei gut 200 Dollar.
Genau das ist die Eigenschaft solcher Pläne: Sie verkaufen nach festen Regeln, nicht nach Stimmung. Ein Chef, der bei 264 Dollar und bei 201 Dollar gleichermaßen verkauft, trifft keine Aussage über den Kurs. Er wandelt einen Teil seines Vermögens nach Fahrplan in Bargeld um.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei CrowdStrike
Wie viele Aktien hat George Kurtz verkauft?
Am 23. und 24. November zusammen 20.000 Stück für rund 4,19 Millionen Dollar.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 7.143.109 Aktien der Klasse A, dazu 400.000 Aktien über einen Familientrust.
Ist der Verkauf ein Warnsignal?
Für sich genommen nicht. Er folgt einem im Januar 2026 festgelegten Plan und entspricht rund 0,3 Prozent des Direktbestands.
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