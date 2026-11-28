CrowdStrike Aktie: 44 Milliarden Dollar für Zscaler – und jeder Kursrutsch macht das Angebot kleiner

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

CrowdStrike will den Rivalen Zscaler komplett in eigenen Aktien bezahlen. Seit der Ankündigung ist der Wert des Angebots um rund sieben Prozent geschrumpft. Die CrowdStrike Aktie erholt sich.

Bild: Coolcaesar, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Wer mit eigenen Aktien bezahlt, bezahlt mit einer Währung, die schwankt. CrowdStrike erlebt das gerade. Der Sicherheitskonzern will den Wettbewerber Zscaler übernehmen – für 1,135 eigene Aktien je Zscaler-Aktie. Die CrowdStrike Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 217,20 US-Dollar, ein Plus von 3,77 Prozent. CrowdStrike Holdings, Inc. · ISIN: US22788C1053 · WKN: A2PK2R · Handelssymbol: 45C · US-Handelssymbol: CRWD Zscaler, Inc. · ISIN: US98980G1022 · WKN: A2JF28 · Handelssymbol: 0ZC · US-Handelssymbol: ZS Wert der Übernahme, vollständig in Aktien rund 43,9 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November, plus 3,77 Prozent 217,20 $ CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie 1,135 Quartalsumsatz, über den Erwartungen 1,58 Mrd. $ Quelle : Unternehmensangaben und Kursdaten vom 27. November 2026 laut Medienberichten Der Deal Bezahlt wird in schwankender Währung Als die Bedingungen am 20. November festgelegt wurden, entsprach das Umtauschverhältnis rund 260,41 US-Dollar je Zscaler-Aktie. Weil der Kurs von CrowdStrike seitdem nachgab, waren es am Freitag nur noch etwa 242 US-Dollar – rund sieben Prozent weniger. Die Zscaler-Aktionäre sollen am Ende 15,9 Prozent des gemeinsamen Unternehmens halten. Strategisch ergibt die Verbindung Sinn. CrowdStrike schützt Endgeräte und Server, Zscaler sichert den Datenverkehr zwischen Nutzern und Anwendungen. Zusammen entstünde ein Anbieter, der große Teile der Unternehmenssicherheit aus einer Hand abdeckt – genau das, was Kunden zunehmend verlangen. Die Zahlen Vorgezogen und über den Erwartungen CrowdStrike zog die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen vom 1. Dezember auf den 23. November vor. Der Umsatz erreichte 1,58 Milliarden US-Dollar bei erwarteten 1,53 Milliarden, der bereinigte Gewinn je Aktie 0,34 US-Dollar bei erwarteten 0,31. Auf Zwölfmonatssicht wächst der Umsatz um rund 26 Prozent. Die Bewertung bleibt hoch: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne liegt bei rund 140, der Börsenwert bei etwa 224 Milliarden US-Dollar. Das Analysehaus BTIG senkte sein Kursziel von 312 auf 239 US-Dollar; der Durchschnitt der Analystenziele liegt bei rund 249 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 85,68 bis 286,99 US-Dollar. Was für die CrowdStrike Aktie spricht Zahlen über den Erwartungen, rund 26 Prozent Wachstum, strategisch schlüssige Übernahme und eine Erholung zum Wochenschluss. Was dagegen spricht Sehr hohe Bewertung, Verwässerung durch neue Aktien, Integrations- und Kartellrisiken sowie gesenkte Kursziele. Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie Wo steht die CrowdStrike Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 217,20 US-Dollar (plus 3,77 Prozent). Was bietet CrowdStrike für Zscaler?

1,135 eigene Aktien je Zscaler-Aktie, insgesamt rund 43,9 Milliarden US-Dollar. Wie fielen die Quartalszahlen aus?

Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen der Analysten. Fazit: Der Kurs ist der Kaufpreis Die CrowdStrike Aktie trägt in diesem Deal eine doppelte Last: Sie ist Bewertungsmaßstab und Zahlungsmittel zugleich. Das Geschäft läuft. Ob die Übernahme Wert schafft, hängt daran, zu welchem Kurs sie am Ende vollzogen wird.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.