Was ist Tanbreez?

Ein Vorkommen Seltener Erden im Süden Grönlands. Critical Metals hält seit dem 5. November 100 Prozent.

Wann beginnt die Förderung?

Geplant ist das erste Erz Ende 2028 oder Anfang 2029. Die Machbarkeitsstudie soll im vierten Quartal 2027 kommen.

Warum ist die Aktie so gefragt?

Seltene Erden sind wegen der Abhängigkeit von China politisch heiß begehrt. Critical Metals gilt als eine der größten westlichen Alternativen.

Welche ISIN und WKN hat die Critical Metals Aktie?

ISIN VGG2662B1031, WKN A3D0JF, US-Handelssymbol CRML.