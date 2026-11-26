Seltene Erden sind das neue Gold der Geopolitik, und kaum ein Wert verkörpert diese Wette so sehr wie die Critical Metals Aktie. Am Donnerstag stand das Papier auf Platz drei der meistgesuchten Aktien bei wallstreet-online. Der Grund ist ein Projekt im Süden Grönlands, das zu den größten Vorkommen Seltener Erden außerhalb Chinas zählt. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving.
Critical Metals Aktie: Grönlands Seltene Erden zu 100 Prozent, 264 Millionen in der Kasse – die Rohstoffwette, über die alle reden
Platz drei der meistgesuchten Aktien: Critical Metals hat das Tanbreez-Projekt in Grönland komplett übernommen, Washington signalisiert Finanzierung, und ein 15-Jahres-Liefervertrag steht. Die große Analyse: wie groß das Vorkommen ist, wann gefördert werden soll, wie stark die Verwässerung ausfällt und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Critical Metals Aktie trägt die ISIN VGG2662B1031 und die WKN A3D0JF. In den USA notiert sie unter dem US-Handelssymbol CRML an der Nasdaq. In Deutschland ist sie über verschiedene Handelsplätze handelbar.
Das Projekt
Tanbreez ganz in eigener Hand
Am 5. November schloss Critical Metals die Übernahme der restlichen Anteile ab und hält nun 100 Prozent am Tanbreez-Projekt. Im Oktober hatte Grönland den Abbauplan genehmigt, der den Abbau von 19 Elementen bis 2050 vorsieht. Eine endgültige Machbarkeitsstudie soll im vierten Quartal 2027 folgen, das erste Erz Ende 2028 oder Anfang 2029 gefördert werden. Bis dahin ist die Critical Metals Aktie eine Wette auf die Zukunft.
Rückenwind kommt aus Washington. Die US-Exportbank EXIM hat Interesse an einer Finanzierung von bis zu 120 Millionen Dollar signalisiert. Zudem besteht ein Abnahmevertrag mit REalloys über 15 Jahre. Für die USA ist Tanbreez strategisch interessant, weil China den Markt für Seltene Erden dominiert und die Ausfuhr zuletzt wiederholt eingeschränkt hat.
Critical Metals verkauft noch keine Tonne Seltener Erden. Die Börse kauft eine geopolitische Option.
Die Kehrseite
Mehr Aktien, mehr Verwässerung
Die Übernahme hat ihren Preis. Für den Kauf gab Critical Metals rund 90,5 Millionen neue Aktien aus, die Zahl der ausstehenden Aktien stieg auf etwa 194,2 Millionen. Vorstandschef Tony Sage erhielt zudem rund 5,46 Millionen Aktien. Die Barmittel von rund 264,5 Millionen Dollar reichen für die nächsten Schritte, aber nicht für den Bau einer Mine. Weitere Kapitalerhöhungen sind deshalb wahrscheinlich.
Häufige Fragen zur Critical Metals Aktie
Was ist Tanbreez?
Ein Vorkommen Seltener Erden im Süden Grönlands. Critical Metals hält seit dem 5. November 100 Prozent.
Wann beginnt die Förderung?
Geplant ist das erste Erz Ende 2028 oder Anfang 2029. Die Machbarkeitsstudie soll im vierten Quartal 2027 kommen.
Warum ist die Aktie so gefragt?
Seltene Erden sind wegen der Abhängigkeit von China politisch heiß begehrt. Critical Metals gilt als eine der größten westlichen Alternativen.
Welche ISIN und WKN hat die Critical Metals Aktie?
ISIN VGG2662B1031, WKN A3D0JF, US-Handelssymbol CRML.
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