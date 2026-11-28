Es gibt Aktien, die in jeder Marktphase steigen – und Anleger fragen sich jedes Mal, wie lange noch. Die Costco Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 1.097,81 US-Dollar, ein Plus von 1,01 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie rund 31 Prozent gewonnen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten: 1.101,97 US-Dollar.
Costco Aktie: Plus 31 Prozent seit Januar, Black Friday im vollen Gang – und die Analysten haben kein Kursziel mehr übrig
Die Costco Aktie notiert nahe ihrem Jahreshoch und genau dort, wo Analysten sie im Schnitt in zwölf Monaten sehen. Der Großhändler geht mit Rückenwind ins Weihnachtsgeschäft.
Costco Wholesale Corporation · ISIN: US22160K1051 · WKN: 888351 · Handelssymbol: CTO · US-Handelssymbol: COST
Das Wochenende
Vier Tage Ausnahmezustand
Costco hat seine Märkte an Thanksgiving geschlossen gehalten und am Freitag zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Black-Friday-Angebote laufen bis Montag, online kommt der Cyber Monday dazu. Zugpferd des Prospekts ist ein Fernseher mit 100 Zoll Bildschirmdiagonale für 999,99 US-Dollar, 500 US-Dollar unter dem Preis von Mitte November.
An der Börse lief die Aktie am Freitag mit dem Handel nach oben. Beobachter verwiesen auf Mittelzuflüsse in Fonds an fünf Tagen in Folge und auf die Kundenfrequenz zum Start des Weihnachtsgeschäfts.
Costco verdient sein Geld nicht an der Ware, sondern am Mitgliedsausweis. Wer einmal zahlt, kommt wieder. Dieses Modell ist so verlässlich, dass die Börse dafür einen Preis verlangt, den kaum ein anderer Händler bekommt.
Die Bewertung
Wenn der Kurs das Ziel erreicht hat
Kurs und durchschnittliches Kursziel liegen nur noch rund vier US-Dollar auseinander. Der Konsens lautet weiter auf „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. In solchen Situationen passiert üblicherweise eines von beidem: Die Analysten heben ihre Ziele an – oder der Kurs legt eine Pause ein.
Über drei Jahre hat sich die Aktie fast verdoppelt, über zehn Jahre mehr als verachtfacht. Getragen wird das von einem Geschäftsmodell mit niedrigen Preisen, schmalen Handelsmargen und Mitgliedsbeiträgen als Gewinnquelle. Die Kehrseite ist die hohe Bewertung: Schon kleine Enttäuschungen bei Umsatz oder Mitgliederzahlen können den Kurs spürbar bewegen.
Häufige Fragen zur Costco Aktie
Wo steht die Costco Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 1.097,81 US-Dollar (plus 1,01 Prozent).
Wie hat sie sich 2026 entwickelt?
Seit Jahresbeginn liegt sie rund 31 Prozent im Plus.
Wie lange läuft die Black-Friday-Aktion?
Vom 27. bis 30. November 2026, in den Märkten und online.
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