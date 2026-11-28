Costco Aktie: Plus 31 Prozent seit Januar, Black Friday im vollen Gang – und die Analysten haben kein Kursziel mehr übrig

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

Die Costco Aktie notiert nahe ihrem Jahreshoch und genau dort, wo Analysten sie im Schnitt in zwölf Monaten sehen. Der Großhändler geht mit Rückenwind ins Weihnachtsgeschäft.

Es gibt Aktien, die in jeder Marktphase steigen – und Anleger fragen sich jedes Mal, wie lange noch. Die Costco Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 1.097,81 US-Dollar, ein Plus von 1,01 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie rund 31 Prozent gewonnen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten: 1.101,97 US-Dollar. Costco Wholesale Corporation · ISIN: US22160K1051 · WKN: 888351 · Handelssymbol: CTO · US-Handelssymbol: COST Kursentwicklung seit Jahresbeginn +30,9 % Schlusskurs am 27. November, plus 1,01 Prozent 1.097,81 $ durchschnittliches Kursziel der Analysten 1.101,97 $ Black-Friday-Aktion in Märkten und online 27. bis 30. November Quelle : Nasdaq-Kursdaten laut Finviz, Stand 27. November 2026 Das Wochenende Vier Tage Ausnahmezustand Costco hat seine Märkte an Thanksgiving geschlossen gehalten und am Freitag zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Black-Friday-Angebote laufen bis Montag, online kommt der Cyber Monday dazu. Zugpferd des Prospekts ist ein Fernseher mit 100 Zoll Bildschirmdiagonale für 999,99 US-Dollar, 500 US-Dollar unter dem Preis von Mitte November. An der Börse lief die Aktie am Freitag mit dem Handel nach oben. Beobachter verwiesen auf Mittelzuflüsse in Fonds an fünf Tagen in Folge und auf die Kundenfrequenz zum Start des Weihnachtsgeschäfts. Die Bewertung Wenn der Kurs das Ziel erreicht hat Kurs und durchschnittliches Kursziel liegen nur noch rund vier US-Dollar auseinander. Der Konsens lautet weiter auf „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. In solchen Situationen passiert üblicherweise eines von beidem: Die Analysten heben ihre Ziele an – oder der Kurs legt eine Pause ein. Über drei Jahre hat sich die Aktie fast verdoppelt, über zehn Jahre mehr als verachtfacht. Getragen wird das von einem Geschäftsmodell mit niedrigen Preisen, schmalen Handelsmargen und Mitgliedsbeiträgen als Gewinnquelle. Die Kehrseite ist die hohe Bewertung: Schon kleine Enttäuschungen bei Umsatz oder Mitgliederzahlen können den Kurs spürbar bewegen. Was für die Costco Aktie spricht Verlässliches Mitgliedermodell, starker Jahresverlauf, Rückenwind im Weihnachtsgeschäft und anhaltende Mittelzuflüsse. Was dagegen spricht Hohe Bewertung, Kurs am durchschnittlichen Analystenziel und wenig Spielraum für Enttäuschungen. Häufige Fragen zur Costco Aktie Wo steht die Costco Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 1.097,81 US-Dollar (plus 1,01 Prozent). Wie hat sie sich 2026 entwickelt?

Seit Jahresbeginn liegt sie rund 31 Prozent im Plus. Wie lange läuft die Black-Friday-Aktion?

Vom 27. bis 30. November 2026, in den Märkten und online. Fazit: Stärke, die ihren Preis hat Die Costco Aktie ist der Dauerläufer des US-Handels. Das Weihnachtsgeschäft beginnt mit Rückenwind. Offen ist nur, wie viel davon im Kurs schon enthalten ist – die Analystenziele sagen: fast alles.

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