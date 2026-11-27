Die Costco Aktie (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, US-Handelssymbol: COST) zählt am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern der Vorbörse. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit sinkt der Kurs des Großhändlers um 5,31 Dollar oder 0,49 Prozent auf 1.081,50 Dollar. Es ist ein kleiner Rücksetzer; die Costco Aktie notiert weiter nahe ihrem Rekordbereich.
Costco Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich – kleiner Rücksetzer nach der 30-Dollar-Sonderdividende
Die Costco Aktie gibt vorbörslich 0,49 Prozent auf 1.081,50 Dollar nach. Nach der Sonderdividende von 30 Dollar und dem Hoch der Vorwoche bleibt die Bewertung das große Thema.
Kursgrund
Warum die Costco Aktie heute nachgibt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Am Freitag fließt Geld in Chipwerte, Asiens Börsen legten breit zu, der KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent. Defensive Titel, die in der Korrektur gefragt waren, geben dann häufig leicht nach. Die Costco Aktie hatte zuletzt davon profitiert, dass Anleger in unsicheren Märkten stabile Ergebnisse suchten. Das Handelsvolumen ist wegen des verkürzten Handels bis 13 Uhr Ortszeit gering.
Hinzu kommt der Dividendeneffekt: Wer am 24. November im Aktienregister stand, erhielt die Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Der Stichtag ist vorbei, der Reiz für kurzfristige Käufer entfällt.
Hintergrund
Stabil, aber teuer
Costco wächst zweistellig und gilt als Qualitätswert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Datenanbietern bei rund 53, die Aktie ist damit hoch bewertet. Am 18. November erreichte sie im deutschen Handel mit 1.013,20 Euro ihr Jahreshoch. Die nächsten Zahlen legt Costco am 10. Dezember 2026 vor.
Am Black Friday sind Costco und Walmart geöffnet, das Weihnachtsgeschäft gilt als wichtiger Test für die Kauflaune der Verbraucher.
Häufige Fragen zur Costco Aktie
Warum ist die Costco Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?
Es gibt keine neue Nachricht; defensive Titel geben bei der Chip-Erholung leicht nach.
Wie hoch war die Sonderdividende?
30 Dollar je Aktie, Stichtag war der 24. November 2026.
Wann legt Costco die nächsten Zahlen vor?
Am 10. Dezember 2026.
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