Costco wächst zweistellig und gilt als Qualitätswert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Datenanbietern bei rund 53, die Aktie ist damit hoch bewertet. Am 18. November erreichte sie im deutschen Handel mit 1.013,20 Euro ihr Jahreshoch. Die nächsten Zahlen legt Costco am 10. Dezember 2026 vor.

Am Black Friday sind Costco und Walmart geöffnet, das Weihnachtsgeschäft gilt als wichtiger Test für die Kauflaune der Verbraucher.