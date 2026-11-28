Die Costco Aktie (US-Handelssymbol: COST) zählt mit minus 0,39 Prozent zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Am Freitag legte sie um 1,01 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Plus von 10,65 Prozent, auf Jahressicht von 20,87 Prozent.
Costco Aktie: Nasdaq100 Verlierer der Woche – Discounter fast unverändert
Die Costco Aktie verliert in der Woche bis Freitag, 27. November, 0,39 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Auf Monatssicht steht ein Plus von 10,65 Prozent.
Kursgrund
Warum die Costco Aktie in der Woche leicht nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Costco Aktie gab in einer Woche leicht nach, in der Technologiewerte stark gefragt waren. Als Nasdaq100 Verlierer der Woche ist sie mit minus 0,39 Prozent praktisch unverändert und liegt auf Monatssicht klar im Plus.
Häufige Fragen zur Costco Aktie
Warum ist die Costco Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Rückgang ist minimal.
Wie hat sich die Costco Aktie in der Woche entwickelt?
Minus 0,39 Prozent bis Freitagabend.
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