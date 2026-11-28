Die CoStar-Group-Aktie (ISIN: US22160N1090, WKN: 922134, Handelssymbol: CSGP) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 17,93 Prozent, am Freitag um 2,65 Prozent. Auf Jahressicht steht noch ein Minus von 48,51 Prozent.
CoStar-Group-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Immobiliendaten-Anbieter erholt sich – warum die Aktie um 17,9 Prozent steigt
Die CoStar-Group-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 17,93 Prozent erholt sich der Anbieter von Immobiliendaten, bleibt aber auf Jahressicht fast 49 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Aufholjagd ohne Einzelnachricht
Nach einem Jahr mit Kursverlusten von fast der Hälfte nutzten Anleger die Marktrally zum Einstieg.
Der S&P 500 erlebte seine beste Woche seit April 2025, rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu. CoStar, das Immobilienportale und Datenbanken betreibt, profitierte von der breiten Kaufbereitschaft. Eine eigene Unternehmensnachricht, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Beste Wochenbilanz seit April 2025.
Tiefe Jahresbilanz
Fast 49 Prozent Minus im Jahr schaffen Aufholpotenzial.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung vor Trendwende
Trotz des Wochensprungs bleibt die Jahresbilanz deutlich negativ. Weitere Impulse bringen Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur CoStar-Aktie
Warum ist die CoStar-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 17,93 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US22160N1090, WKN 922134, Handelssymbol CSGP.
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