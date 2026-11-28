CoStar-Group-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Immobiliendaten-Anbieter erholt sich – warum die Aktie um 17,9 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die CoStar-Group-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 17,93 Prozent erholt sich der Anbieter von Immobiliendaten, bleibt aber auf Jahressicht fast 49 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die CoStar-Group-Aktie (ISIN: US22160N1090, WKN: 922134, Handelssymbol: CSGP) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 17,93 Prozent, am Freitag um 2,65 Prozent. Auf Jahressicht steht noch ein Minus von 48,51 Prozent. CSGP CSGP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CSGP — — — CoStar-Wochenplus +17,93 % CoStar am Freitag +2,65 % CoStar auf Monatssicht +9,09 % CoStar auf Jahressicht -48,51 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Aufholjagd ohne Einzelnachricht Nach einem Jahr mit Kursverlusten von fast der Hälfte nutzten Anleger die Marktrally zum Einstieg. Der S&P 500 erlebte seine beste Woche seit April 2025, rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu. CoStar, das Immobilienportale und Datenbanken betreibt, profitierte von der breiten Kaufbereitschaft. Eine eigene Unternehmensnachricht, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Beste Wochenbilanz seit April 2025. 02 Tiefe Jahresbilanz Fast 49 Prozent Minus im Jahr schaffen Aufholpotenzial. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung vor Trendwende Trotz des Wochensprungs bleibt die Jahresbilanz deutlich negativ. Weitere Impulse bringen Quartalszahlen. Was für die CoStar-Aktie spricht Marktposition: Führender Anbieter gewerblicher Immobiliendaten.

Erholungsbewegung: Starker Wochenanstieg. Was die CoStar-Aktie belasten kann Schwache Jahresbilanz: Hoher Kursverlust im Jahresverlauf.

Fehlender Auslöser: Der Anstieg ist nicht fundamental erklärt. Steckbrief der CoStar-Aktie Unternehmen: CoStar Group, Inc.

ISIN: US22160N1090 · WKN: 922134

Handelssymbol: CSGP (Nasdaq)

Branche: Immobiliendaten, Online-Portale Häufige Fragen zur CoStar-Aktie Warum ist die CoStar-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 17,93 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US22160N1090, WKN 922134, Handelssymbol CSGP. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche CoStar Die CoStar-Aktie erholt sich kräftig, bleibt auf Jahressicht aber tief im Minus.

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