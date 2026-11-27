Cosmo-Chemical-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,11 Prozent – Batterierohstoffe sind zurück

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die Cosmo-Chemical-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Chemie- und Batteriematerialhersteller steigt um 13,11 Prozent auf 8.280 Won. Batteriewerte gehörten in Seoul zu den stärksten Gruppen des Tages.

Die Cosmo-Chemical-Aktie (ISIN: KR7005420005, KRX-Kürzel: 005420) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Herstellers von Titandioxid und Kobaltsulfat schloss in Seoul bei 8.280 Won und damit 13,11 Prozent über dem Vortag. 005420 005420 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 005420 — — — Tagesplus der Cosmo-Chemical-Aktie +13,11 % Schlusskurs in Seoul 8.280 KRW KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Cosmo Chemical heute steigt Die Aktie lief mit der Rally der Batteriewerte. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kauften Anleger Hersteller von Batteriematerialien breit zurück: L&F gewann 12,01 Prozent, Sam-A Aluminium 17,12 Prozent, Foosung 12,98 Prozent. Dahinter steht die Erwartung, dass neben Elektroautos stationäre Energiespeicher die Nachfrage tragen. Cosmo Chemical liefert mit Kobaltsulfat einen Vorstoff für Kathodenmaterial und gehört zur Cosmo-Gruppe, zu der auch der Kathodenhersteller Cosmo Advanced Materials zählt. Eine eigene Meldung des Unternehmens haben wir nicht gefunden. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Verluste: Der Gewinn je Aktie war in den letzten zwölf Monaten negativ.

Rohstoffpreise: Kobalt- und Nickelpreise schwanken stark.

Themenhandel: Koreanische Marktbeobachter warnen bei solchen Sprüngen vor Nachkäufen. Häufige Fragen zur Cosmo-Chemical-Aktie Warum ist die Cosmo-Chemical-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Cosmo-Chemical-Aktie stieg um 13,11 Prozent auf 8.280 Won, weil Batteriewerte in Seoul breit zurückgekauft wurden. Fazit: Mit der Branche nach oben Die Cosmo-Chemical-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Der Anstieg folgt der Erholung der Batteriewerte. Fundamental schreibt das Unternehmen Verluste.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.