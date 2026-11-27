Cosmax-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 6,39 Prozent – K-Beauty-Rally legt eine Pause ein

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die Cosmax-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der weltgrößte Auftragshersteller von Kosmetik fällt um 6,39 Prozent auf 315.000 Won, obwohl der Index 4,34 Prozent gewinnt. Nach einer starken Woche für Kosmetikwerte nehmen Anleger Gewinne mit.

Die Cosmax-Aktie (ISIN: KR7192820009, KRX-Kürzel: 192820) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 315.000 Won und damit 6,39 Prozent unter dem Vortag. Zwei Tage zuvor war die Aktie noch um 12,18 Prozent gestiegen. 192820 192820 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 192820 — — — Tagesminus der Cosmax-Aktie -6,39 % Schlusskurs in Seoul 315.000 KRW Kosmetik-Branchenindex vom 23. bis 25. November +12 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Branchenwert laut Meritz Securities Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Cosmax gegen den Markt fällt Kosmetikwerte waren in dieser Woche das Gegenprogramm zum Ausverkauf: Während der KOSPI vom 23. bis 25. November 3,5 Prozent verlor, stieg der Branchenindex um 12 Prozent. Getragen wurde das von der Einigung über Folgeverhandlungen zum Freihandelsabkommen mit China, starken Exportzahlen und dem nahenden Black Friday in den USA. Am Freitag drehte der Markt: Anleger nahmen bei den Gewinnern der Woche Kasse und kauften Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück. Koreanische Medien sprechen von einer Atempause. Auch Cosmecca Korea verlor rund 5 Prozent. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Black Friday als Test: Die Verkaufszahlen der US-Rabattsaison entscheiden über die Erwartungen.

Starker Won: Eine festere Währung drückt die Exporterlöse.

Rotation: Hält die Erholung bei Technologie an, fehlen der Branche Käufer. Häufige Fragen zur Cosmax-Aktie Warum ist die Cosmax-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Cosmax-Aktie fiel um 6,39 Prozent auf 315.000 Won, weil Anleger nach der starken Woche für Kosmetikwerte Gewinne mitnahmen und in andere Branchen umschichteten. Fazit: Gewinnmitnahmen nach starker Woche Die Cosmax-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Rückgang folgt auf zweistellige Gewinne zur Wochenmitte. Am Geschäft hat sich nichts geändert, nun zählen die Zahlen vom Black Friday.

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