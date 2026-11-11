CoreWeave Aktie: Starker Rebound nach Q3-Zahlen! Prognose angehoben, Nachfrage nach KI-Infrastruktur boomt

Der Spezialist für KI-Infrastruktur CoreWeave habe am Dienstag starke Quartalszahlen vorgelegt, die der zuletzt stark eingetrübten Marktstimmung trotzen würden. Inmitten eines volatilen Umfelds - geprägt von steigenden Zinsen, dem Spionage-Skandal um NVIDIA-CEO Jensen Huang und regulatorischem Gegenwind in den USA - sei die CoreWeave Aktie im nachbörslichen Handel angestiegen. Für Investoren, die antizyklisch agieren und überlegen würden, im KI-Infrastruktur-Sektor Aktien kaufen zu wollen, biete dieser Bericht eine hervorragende Datengrundlage. Im Folgenden schlüssele Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Q3-Bericht auf.