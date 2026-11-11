Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von CoreWeave Inc. (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker-Symbol: I1V, NASDAQ-Symbol: CRWV) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
CoreWeave Aktie: Starker Rebound nach Q3-Zahlen! Prognose angehoben, Nachfrage nach KI-Infrastruktur boomt
Die CoreWeave Aktie sorgt nach einem Kursrutsch von über 40% mit starken Quartalszahlen für Aufsehen: Der Umsatz explodiert um 168% auf 3,66 Mrd. USD, die Jahresprognose steigt. Trotz hoher Schulden und regulatorischer Risiken sieht XTB-Analyst Jens Klatt Chancen für antizyklische Anleger
Der Spezialist für KI-Infrastruktur CoreWeave habe am Dienstag starke Quartalszahlen vorgelegt, die der zuletzt stark eingetrübten Marktstimmung trotzen würden. Inmitten eines volatilen Umfelds - geprägt von steigenden Zinsen, dem Spionage-Skandal um NVIDIA-CEO Jensen Huang und regulatorischem Gegenwind in den USA - sei die CoreWeave Aktie im nachbörslichen Handel angestiegen. Für Investoren, die antizyklisch agieren und überlegen würden, im KI-Infrastruktur-Sektor Aktien kaufen zu wollen, biete dieser Bericht eine hervorragende Datengrundlage. Im Folgenden schlüssele Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Q3-Bericht auf.
Die 3 Key Takeaways zur CoreWeave Aktie
1. Explosion beim Umsatz und angehobene Jahresprognose
Die Erwartungen pulverisiert: CoreWeave habe für das dritte Quartal einen Umsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar gemeldet (erwartet worden seien 3,55 Milliarden). Das entspreche einem gewaltigen Wachstum von 168% gegenüber dem Vorjahr (1,36 Milliarden US-Dollar). Der bereinigte Verlust pro Aktie sei mit 95 Cent ebenfalls geringer ausgefallen als befürchtet (1,16 US-Dollar).
Ausblick extrem positiv: Das Management habe die Prognose für das Jahr 2026 deutlich angehoben. Erwartet werde nun ein Umsatz von 13 bis 13,3 Milliarden US-Dollar (zuvor: 12,4 bis 13,2 Milliarden) und ein bereinigtes Betriebsergebnis zwischen 1,275 und 1,375 Milliarden US-Dollar. Analysten hätten hier nur mit 1,07 Milliarden US-Dollar gerechnet.
2. Das Finanzierungsumfeld: Schulden, Zinsen und kluges Kapitalmanagement
Der massive Kursrutsch zuvor: Im vergangenen Monat habe CoreWeave über 40% seines Wertes eingebüßt, da steigende Zinsen (Renditen von CoreWeave-Anleihen hätten bei über 16% gelegen) Bedenken hinsichtlich der Finanzierung des extrem kapitalintensiven Geschäfts hätten aufkommen lassen.
Die Lösungsstrategie: CFO Nitin Agrawal habe die Gemüter beruhigt: Man werde bis 2027 keine zusätzlichen unbesicherten Schulden auf Muttergesellschaftsebene aufnehmen, sondern den Kapitalbedarf (bei fast 47 Milliarden US-Dollar bestehenden Schulden) durch Vorauszahlungen von Kunden, besicherte Schuldtitel und Finanzierungen durch Hardware-Partner decken. Die enormen Investitionsausgaben von 37 bis 39 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr (+155%) scheinen damit vorerst gesichert, so die Experten von XTB.
3. Regulatorischer Gegenwind als Preis-Katalysator?
Wahlen würden Rechenzentren bremsen: In den USA (wo CoreWeave den meisten Umsatz mache) hätten Wähler zuletzt Dutzende Initiativen zum Ausbau von Rechenzentren abgelehnt. In Texas drohe gar das Ende von Steuervergünstigungen.
Der strategische Vorteil: CEO Mike Intrator sehe darin kurioserweise einen Vorteil. Da die eigene Rechenleistung bereits in Betrieb, genehmigt oder im Bau sei, werde eine branchenweite Verlangsamung das Angebot künstlich verknappen. Die Folge: Die Preise für GPU-Kapazitäten könnten länger auf einem höheren Niveau bleiben, was CoreWeave (mit einem massiven Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar) in die Karten spiele.
Expertenfazit von Jens Klatt: Die KI-Schaufelverkäufer würden attraktiv bleiben
Mit einem gewaltigen Umsatzwachstum von 168 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar pulverisiert der KI-Infrastrukturspezialist die Erwartungen der Wall Street. Das Management trotzt dem volatilen Umfeld und hebt die Umsatzprognose für das kommende Jahr nochmals deutlich an.
Die CoreWeave Aktie stehe exemplarisch für die extremen Chancen und Risiken im Segment der KI-Infrastruktur. Das operative Geschäft brumme auf Hochtouren: Ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden US-Dollar und enge Partnerschaften mit Giganten wie Anthropic (deren 1,4-Billionen-Dollar-IPO anstehe) würden zeigen, dass die Nachfrage nach Rechenleistung ungebrochen sei. Dennoch sei das Unternehmen stark von NVIDIA abhängig, dessen aktueller Skandal ("Huang-Affäre") das gesamte Ökosystem unter Druck setze.
Wer jetzt überlegt, diese stark gefallenen Aktien kaufen zu wollen, muss die Refinanzierungskosten (bei fast 47 Milliarden Dollar Schulden) im Blick behalten, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse. Das Management steuere jedoch klug dagegen und nutze Vorauszahlungen statt teurer unbesicherter Kredite. Wenn CEO Intrator recht behalte und sich die GPU-Preise aufgrund von Bau-Stopps auf hohem Niveau stabilisieren würden, könnte der aktuelle Kursrücksetzer von 40% eine exzellente, antizyklische Einstiegschance für mutige Investoren darstellen. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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