CoreWeave-Aktie Prognose: Erst plus 25 Prozent, dann der Nvidia-Schock – Comeback-Rally oder Bullenfalle?

Schlusskurs am Mittwoch, plus 24,7 Prozent – vorbörslich am Donnerstag rund 7 Prozent tiefer 60,77 $

Abstand des Mittwochs-Schlusskurses zum Jahreshoch von 138,25 Dollar aus dem Mai -56 %

Auftragsbestand Ende September, plus 27 Prozent binnen drei Monaten 132,5 Mrd. $

Angehobene Umsatzprognose 2026, nach 5,13 Mrd. Dollar im Vorjahr 13,0–13,3 Mrd. $