Es war der Tag, auf den CoreWeave-Aktionäre einen Monat lang gewartet hatten. Um 24,7 Prozent auf 60,77 Dollar schoss die CoreWeave-Aktie am Mittwoch an der Nasdaq nach oben – getragen von Rekordzahlen und einem Satz des Vorstandschefs, der die Schuldenangst vertreiben sollte. Doch die Erleichterung hielt keine 24 Stunden. Über Nacht erreichte die Führungskrise bei Nvidia, dem wichtigsten Lieferanten und einem der größten Aktionäre von CoreWeave, eine neue Eskalationsstufe. Vorbörslich gibt die Aktie rund 7 Prozent ab, auf Tradegate notiert sie am Donnerstagmorgen bei 51,13 Euro, ebenfalls fast 7 Prozent im Minus. Die Frage für Anleger lautet nun: War der Kurssprung der Beginn eines Comebacks – oder eine Bullenfalle? Unsere CoreWeave-Aktie Prognose trennt, was in den kommenden Wochen zählt, von dem, was über Jahre trägt.
CoreWeave-Aktie Prognose: Erst plus 25 Prozent, dann der Nvidia-Schock – Comeback-Rally oder Bullenfalle?
Rekordumsatz, 132,5 Milliarden Dollar Auftragsbestand und ein Finanzierungsplan ohne teure Anleihen: Die CoreWeave-Aktie feierte am Mittwoch ihren besten Tag seit Monaten. Doch über Nacht holt die Führungskrise bei Großaktionär Nvidia den KI-Cloud-Anbieter wieder ein. Unsere CoreWeave-Aktie Prognose zeigt, welche Chartmarken jetzt entscheiden, was die Quartalszahlen wirklich verraten, wie gespalten die Analysten sind – und was mittel- bis langfristig für und gegen die gehebelteste Wette auf den KI-Boom spricht.
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Die Ausgangslage
Achterbahn in 48 Stunden: Vom Befreiungsschlag zum Nvidia-Schock
Kaum eine Aktie im Nasdaq 100 schwankt derzeit so heftig wie die CoreWeave-Aktie. Das liegt an ihrem Geschäftsmodell – und an ihrem prominentesten Partner.
Seit Mitte Oktober stand CoreWeave im Zentrum einer regelrechten Schuldenpanik: Die unbesicherten Anleihen fielen unter 80 Cent je Dollar, die Prämien für Kreditausfallversicherungen stiegen auf Krisenniveau. Binnen eines Monats verlor die CoreWeave-Aktie rund 40 Prozent. Dann kamen am Dienstagabend die Quartalszahlen – und mit ihnen die Wende. Bis zum Mittwochsschluss summierte sich das Wochenplus auf rund 31 Prozent, die Aktie steuerte auf ihre beste Woche seit dem Frühjahr 2025 zu. Am Mittwochabend jedoch berichteten New York Times und Wall Street Journal über eine zweite Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang und eine mögliche Ablösung durch den Verwaltungsrat. Für CoreWeave ist das mehr als eine Randnotiz: Nvidia liefert die Grafikprozessoren, hält rund 10 Prozent der Aktien und gilt als strategischer Rückhalt des Unternehmens.
CoreWeave-Chef Michael Intrator versuchte vorzubauen: Die Partnerschaft mit Nvidia gehe über einzelne Führungskräfte hinaus. Zugleich teilte er mit, seinen persönlichen Plan für Aktienverkäufe gestoppt zu haben – ein Signal, das nach Insiderverkäufen in Milliardenhöhe in den vergangenen Monaten Gewicht hat.
Die Quartalszahlen
Wachstum, das sich beschleunigt – und eine Rechnung, die mitwächst
Wer die CoreWeave-Aktie Prognose auf ein solides Fundament stellen will, muss die Zahlen des dritten Quartals von oben nach unten lesen.
Der Umsatz stieg um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und lag damit klar über den Erwartungen von rund 3,55 Milliarden Dollar. Im Vorquartal hatte das Plus noch 112 Prozent betragen – das Wachstum beschleunigt sich also. Der Auftragsbestand kletterte binnen drei Monaten von 104,2 auf 132,5 Milliarden Dollar. Neue Kunden wie Canva und Wayve kamen hinzu, OpenAI, Perplexity und Jane Street weiteten ihre Verträge aus. Bemerkenswert ist die Preissetzungsmacht: CoreWeave hat seine Preise im Juli um rund ein Viertel und später im Quartal um weitere rund 10 Prozent angehoben. Nach Unternehmensangaben übersteigt die Nachfrage die verfügbare Kapazität um ein Vielfaches, ein Großteil der Rechenleistung ist bis 2027 vergeben.
Zinsen fressen den Betriebsgewinn
Einem bereinigten Betriebsgewinn von 379 Millionen Dollar stand ein Zinsaufwand von 846 Millionen Dollar gegenüber. Im vierten Quartal sollen die Zinskosten auf 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar steigen.
Verlust versechsfacht
Der Nettoverlust weitete sich von 110 Millionen auf 709 Millionen Dollar aus, je Aktie auf 1,27 Dollar.
Investitionen fast dreimal so hoch wie der Umsatz
Für 2026 plant CoreWeave Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar. Die Finanzschulden liegen nach Berechnung der Redaktion bei rund 47 Milliarden Dollar.
Verwässerungsrisiko
Wandelanleihen und ein Programm für den Verkauf von bis zu 35 Millionen neuen Aktien am Markt können den Anteil bestehender Aktionäre schmälern.
Der Wendepunkt
Der Finanzierungsplan: Kunden werden zu Kreditgebern
We will not use the unsecured debt market to fund our business
Übersetzt: CoreWeave werde den Markt für unbesicherte Anleihen nicht mehr nutzen, um das Geschäft zu finanzieren – jedenfalls nicht zu den aktuellen Renditen, die zuletzt bei über 17 Prozent lagen. Finanzchef Nitin Agrawal ergänzte, bis 2027 keine weiteren unbesicherten Anleihen auf Konzernebene zu begeben. Stattdessen sollen Kredite, die an konkrete Kundenverträge gekoppelt sind, den Großteil der Investitionen decken. Mehr als 75 Prozent der zugesagten Investitionen bis 2027 entfallen laut Intrator auf Kunden mit Investment-Grade-Bonität oder große Unternehmen. Allein in den kommenden drei Monaten erwartet CoreWeave rund 9 Milliarden Dollar an Vorauszahlungen und Einlagen. Nach Bloomberg-Informationen bereitet das Unternehmen zudem einen Kredit über mindestens 4 Milliarden Dollar mit Investment-Grade-Einstufung vor, angeführt von Morgan Stanley und Mitsubishi UFJ, zu Zinsen von etwa 7 bis 7,5 Prozent. Der Abschluss könnte bereits in der kommenden Woche erfolgen, final ist er noch nicht.
Kurzfristige Prognose
Das Chartbild: Die Kurslücke wird zum Schicksalsbereich
Charttechnisch hat die CoreWeave-Aktie am Mittwoch ein starkes Signal gesendet. Ob es Bestand hat, entscheidet sich an einer klar definierten Zone.
Der Kurssprung vom Mittwoch hat eine Kurslücke zwischen dem Dienstagshoch bei rund 51 Dollar und dem Mittwochstief bei 53,81 Dollar hinterlassen. Diese Zone ist nun die erste und wichtigste Unterstützung. Hält sie, bleibt das Bild einer echten Bodenbildung intakt. Darunter liegt der Schlusskurs vor den Zahlen bei 48,73 Dollar, die letzte Verteidigungslinie ist das Jahrestief bei 40,58 Dollar von Anfang November. Nach oben markiert das Mittwochshoch bei 62,03 Dollar den ersten Widerstand. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, rückt die Zone um 80 Dollar in den Blick – dort notierte die CoreWeave-Aktie Anfang Oktober, bevor der Anleihe-Schock einsetzte. In Euro gerechnet hat die Aktie am Mittwoch die 20-Tage-Linie überwunden. Der übergeordnete Abwärtstrend seit Anfang Oktober ist damit aber noch nicht gebrochen.
Szenario 1: Comeback setzt sich fort
Hält die Kurslücke zwischen 51 und 54 Dollar und wird der 4-Milliarden-Dollar-Kredit wie berichtet zu Investment-Grade-Konditionen platziert, könnte die CoreWeave-Aktie einen neuen Anlauf auf das Mittwochshoch bei 62 Dollar nehmen. Zusätzlichen Rückenwind könnten starke Zahlen des Konkurrenten Nebius und eine schnelle Klärung der Führungsfrage bei Nvidia liefern. Erst oberhalb von 62 Dollar würde sich der Weg in Richtung 70 bis 80 Dollar öffnen.
Szenario 2: Nervöse Seitwärtsphase bis zu den Nvidia-Zahlen
Bis Nvidia am 17. November Quartalszahlen vorlegt und Klarheit über Jensen Huang herrscht, dürften viele Investoren abwarten. Eine schwankungsreiche Spanne zwischen rund 50 und 62 Dollar mit zweistelligen Tagesausschlägen ist das naheliegendste Bild für die kurzfristige CoreWeave-Aktie Prognose.
Szenario 3: Die Bullenfalle schnappt zu
Wird die Kurslücke per Schlusskurs geschlossen und fällt die Aktie unter 48,73 Dollar, wäre der Kurssprung vollständig verpufft. Auslöser könnten eine chaotische Nachfolge bei Nvidia, Verzögerungen beim neuen Kredit oder erneut steigende Anleiherenditen sein. Dann droht ein erneuter Test des Jahrestiefs um 40 Dollar.
Die Analysten
Kursziele zwischen 51 und 160 Dollar: Selten war die Wall Street so gespalten
Nach den Zahlen fielen die Reaktionen so unterschiedlich aus wie selten. Citi hob das Kursziel von 128 auf 149 Dollar an und bleibt bei „Buy“. Jefferies bestätigte zwar ebenfalls die Kaufempfehlung, senkte das Ziel aber von 150 auf 90 Dollar. Stifel halbierte sein Kursziel auf 60 Dollar. Am unteren Ende steht Bernstein: Das Haus hält an „Underperform“ und einem Kursziel von 51 Dollar fest und hält das Geschäftsmodell langfristig für wirtschaftlich schwierig. Morningstar senkte den fairen Wert wegen des Verwässerungsrisikos von 108 auf 98 Dollar, sieht in der Schuldenangst aber eine Chance – rechnet allerdings vor 2033 nicht mit einem positiven freien Cashflow. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks inzwischen bei rund 108 Dollar, vor den Zahlen hatte der Konsens laut Investing.com noch bei rund 132 Dollar gelegen. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
CoreWeave-Aktie: Kursziele und Bewertungen ausgewählter Analysten
US-Dollar
Schlusskurs am 11. November: 60,77 Dollar. Morningstar: fairer Wert, kein Kursziel. Rosenblatt, UBS und Raymond James vor den Quartalszahlen. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Citi, Jefferies, Stifel, Bernstein, Morningstar, Rosenblatt, UBS, Raymond James; via TIKR, TipRanks, Investing.com, Stocktwits; Stand 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Bernstein
|51
|Stifel
|60
|Raymond James
|75
|Jefferies
|90
|Morningstar (fairer Wert)
|98
|UBS
|105
|Citi
|149
|Rosenblatt
|160
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Die gehebeltste Wette auf den KI-Boom
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht ein Unternehmen, das schneller wächst als fast jedes andere an der Nasdaq – und dessen Erfolg an der Finanzierung hängt.
Die Dimensionen sind beeindruckend. 2024 setzte CoreWeave rund 1,9 Milliarden Dollar um, 2025 bereits 5,13 Milliarden Dollar, für 2026 sind 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar geplant. Zum Jahresende peilt das Management eine annualisierte Umsatzrate von 20 bis 21 Milliarden Dollar an. Der Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar entspricht rund dem Zehnfachen des diesjährigen Umsatzes. Vertraglich gesichert sind mehr als 4,6 Gigawatt Stromkapazität, von denen erst gut 1,7 Gigawatt in Betrieb sind – das Wachstum ist also bereits unterschrieben. Mit Nvidia hat CoreWeave vereinbart, bis 2030 KI-Fabriken mit mehr als 5 Gigawatt Leistung aufzubauen. Einen bereinigten Nettogewinn stellt das Management für die erste Hälfte des Jahres 2028 in Aussicht.
CoreWeave: Umsatz in Milliarden US-Dollar
Mrd. $
- Prognose und Analystenschätzung
2026: Mitte der Unternehmensprognose von 13,0 bis 13,3 Mrd. Dollar. 2027: Schätzung von Bernstein. Keine Prognose der Redaktion.
Quelle: CoreWeave; Prognose vom 10. November 2026; Bernstein (Schätzung 2027)
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatz
|2024
|1,92
|2025
|5,13
|2026 (Prognose)
|13,15
|2027 (Schätzung Bernstein)
|23,55
Gemessen daran ist die CoreWeave-Aktie nach dem Absturz niedrig bewertet. Beim Schlusskurs vor den Zahlen kostete sie laut TIKR nur das 1,2-Fache der erwarteten Umsätze, nach dem Kurssprung sind es rechnerisch rund 1,5 – im Schnitt des vergangenen Jahres hatte der Markt das 3,5-Fache bezahlt. Die bereinigte EBITDA-Marge von 62 Prozent zeigt zudem, dass das Geschäft auf Ebene der einzelnen Rechenzentren hochprofitabel ist. Der Haken: Zwischen dieser Marge und dem Aktionär stehen Abschreibungen auf schnell alternde Grafikprozessoren und eine Zinslast, die den Betriebsgewinn derzeit mehr als aufzehrt. Für die mittel- bis langfristige CoreWeave-Aktie Prognose ist deshalb nicht der Umsatz entscheidend, sondern die Frage, ob aus dem Auftragsbestand rechtzeitig freier Cashflow wird.
Damit die Rechnung aufgeht, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens müssen die Kunden – allen voran OpenAI – ihre Verträge wie vereinbart bedienen. Zweitens müssen die Grafikprozessoren lange genug wirtschaftlich nutzbar bleiben, um die Investitionen zu verdienen. Drittens muss der Kapitalmarkt den weiteren Ausbau zu tragbaren Kosten finanzieren. Mit dem neuen Finanzierungsplan hat CoreWeave beim dritten Punkt geliefert, zumindest auf dem Papier. Die beiden anderen Bedingungen bleiben Wetten auf die Dauerhaftigkeit des KI-Booms.
Die CoreWeave-Aktie auf einen Blick
CoreWeave, Inc. (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Symbol: CRWV) – Schlusskurs 60,77 Dollar (+24,7 Prozent) am 11. November 2026; vorbörslich am 12. November rund 7 Prozent tiefer, Tradegate 51,13 Euro
Jahreshoch: 138,25 Dollar (Mai 2026), Jahrestief: 40,58 Dollar (Anfang November 2026)
Chartmarken: Unterstützung 51 bis 54 Dollar (Kurslücke), 48,73 und 40,58 Dollar; Widerstände bei 62 und rund 80 Dollar
Q3 2026: Umsatz 3,66 Mrd. Dollar (+168 Prozent), bereinigter Betriebsgewinn 379 Mio. Dollar, Nettoverlust 709 Mio. Dollar
Zinsaufwand: 846 Mio. Dollar im dritten Quartal, Prognose viertes Quartal 1,05 bis 1,15 Mrd. Dollar
Auftragsbestand: 132,5 Mrd. Dollar
Prognose 2026: Umsatz 13,0 bis 13,3 Mrd. Dollar, Investitionen 37 bis 39 Mrd. Dollar, Umsatzrate zum Jahresende 20 bis 21 Mrd. Dollar
Analysten-Kursziele: 51 Dollar (Bernstein) bis 160 Dollar (Rosenblatt), Durchschnitt laut TipRanks rund 108 Dollar
Nächste Termine: Nebius-Zahlen 12. November, Nvidia-Zahlen 17. November
Häufige Fragen zur CoreWeave-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige CoreWeave-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Kurslücke zwischen rund 51 und 54 Dollar. Hält sie, ist ein neuer Anlauf auf das Mittwochshoch bei 62 Dollar denkbar. Wird sie per Schlusskurs geschlossen und fällt die Aktie unter 48,73 Dollar, wäre der Kurssprung nach den Quartalszahlen verpufft. Bis zu den Nvidia-Zahlen am 17. November dürfte die CoreWeave-Aktie stark schwanken.
Warum fällt die CoreWeave-Aktie heute?
Vor allem wegen der Führungskrise bei Nvidia. Nach Berichten über eine mögliche Ablösung von Jensen Huang gab die CoreWeave-Aktie vorbörslich rund 7 Prozent ab. Nvidia ist der wichtigste Lieferant von CoreWeave und hält rund 10 Prozent der Aktien. Zudem nahmen einige Anleger nach dem Kurssprung von fast 25 Prozent Gewinne mit.
Warum ist die CoreWeave-Aktie am Mittwoch so stark gestiegen?
CoreWeave hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet, die Jahresprognose angehoben und einen Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar gemeldet. Vor allem kündigte CEO Michael Intrator an, keine teuren unbesicherten Anleihen mehr aufzunehmen und das Wachstum über Vorauszahlungen und besicherte Kredite zu finanzieren.
Welche Kursziele nennen Analysten für die CoreWeave-Aktie?
Die Spanne reicht von 51 Dollar (Bernstein) über 90 Dollar (Jefferies) bis 149 Dollar (Citi) und 160 Dollar (Rosenblatt). Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei rund 108 Dollar.
Wann wird CoreWeave profitabel?
Einen bereinigten Nettogewinn stellt das Management für die erste Hälfte 2028 in Aussicht. Morningstar rechnet vor 2033 nicht mit einem positiven freien Cashflow.
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