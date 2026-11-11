Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von CoreWeave Inc. (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker-Symbol: I1V, NASDAQ-Symbol: CRWV) unter die Lupe.
CoreWeave Aktie: Diese Zahlen könnten für ein Ende der Korrektur bei KI-Aktien sorgen!
Bemerkenswerte Zahlen und Aussagen!
Die KI-Branche komme nicht zur Ruhe. Mitten in die ohnehin schon große Verunsicherung habe sich ausgerechnet AI-Godfather Jensen Huang selbst in die Schusslinie gebracht. Dem NVIDIA-Chef könnte seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zum Verhängnis werden. Hoffnung würden jedoch die frischen Zahlen von CoreWeave machen. Der vermeintlich angeschlagene Anbieter von Rechenleistung könnte für ein Ende der Korrektur sorgen. Denn nicht nur die Zahlen seien bemerkenswert, sondern v.a. auch die Aussagen des Unternehmens, das von einer Nachfrage spreche, die das Angebot um den Faktor 10 übertreffe, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2026)
Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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