CoreWeave Aktie des Tages: Comeback mit 26 Prozent – Rekordzahlen vertreiben die Schuldenangst

Warum ist die CoreWeave-Aktie heute so stark gestiegen?

CoreWeave hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet, die Jahresprognose angehoben und einen Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar gemeldet. Vor allem aber kündigte CEO Michael Intrator an, zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufzunehmen und das Wachstum über Vorauszahlungen und besicherte Kredite zu finanzieren. Das zerstreute die Sorgen um die Verschuldung.

Wie stark ist die CoreWeave-Aktie gestiegen?

Um 26,37 Prozent auf 61,58 Dollar an der Nasdaq (Stand 19:18 Uhr MEZ). Damit ist CoreWeave die Aktie des Tages. Am Vortag hatte die Aktie bei 48,73 Dollar geschlossen.

Welche Aktien profitieren noch von den CoreWeave-Zahlen?

Vor allem andere Neocloud-Anbieter: Nebius stieg im Mittagshandel um 19 Prozent, Applied Digital um 9 Prozent und IREN um 8 Prozent. Auch Nvidia und Bloom Energy legten zu.

Ist CoreWeave profitabel?

Nein. Operativ verdient CoreWeave bereinigt Geld, doch die hohen Zinskosten führen unter dem Strich zu einem Nettoverlust von 709 Millionen Dollar im dritten Quartal.