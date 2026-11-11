Gestern Abend sah es noch nach einer verpassten Chance aus, heute ist es ein Befreiungsschlag. Die CoreWeave Aktie schießt an der Nasdaq um 26,37 Prozent auf 61,58 Dollar nach oben und ist damit die Aktie des Tages. Noch am Dienstag nach Börsenschluss war ein erster Kurssprung nach den Quartalszahlen fast vollständig verpufft. Über Nacht setzte sich dann eine andere Lesart durch: Der KI-Cloud-Anbieter wächst schneller als erwartet, und er hat einen Plan für sein größtes Problem – die Finanzierung. Die Aktie des Tages CoreWeave reißt dabei den gesamten KI-Infrastruktursektor mit nach oben.
CoreWeave Aktie des Tages: Comeback mit 26 Prozent – Rekordzahlen vertreiben die Schuldenangst
CoreWeave ist die Aktie des Tages. Nach einem Absturz von mehr als 40 Prozent in einem Monat springt die Aktie des KI-Cloud-Anbieters um gut 26 Prozent auf 61,58 Dollar. Rekordumsatz, 132,5 Milliarden Dollar Auftragsbestand, eine höhere Prognose und das Versprechen, keine teuren unbesicherten Anleihen mehr aufzunehmen, machen CoreWeave zum Aktiengewinner des Tages – und ziehen Nvidia, Nebius und den ganzen KI-Sektor mit. Was hinter dem Comeback steckt und welche Risiken bleiben.
Aktie des Tages
Vom Ausverkauf zum Comeback: Warum die Stimmung kippte
Um den Kurssprung der Aktie des Tages CoreWeave zu verstehen, muss man wissen, wie tief die Angst zuvor saß.
Seit Mitte Oktober stand CoreWeave im Zentrum einer regelrechten Schuldenpanik. Am 14. Oktober brach die Aktie um mehr als 15 Prozent ein, nachdem die unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2032 unter 80 Cent je Dollar Nennwert gefallen waren – eine Schwelle, die am Anleihemarkt als Zeichen finanzieller Anspannung gilt. Anfang November weiteten sich die Prämien für Kreditausfallversicherungen (CDS) auf mehr als 11 Prozent aus, ein Niveau, das gemeinhin als Krisensignal gelesen wird. Einige CoreWeave-Anleihen rentierten wenige Tage vor den Zahlen bei über 16 Prozent. Die Aktie verlor binnen eines Monats mehr als 40 Prozent.
Grund Nummer eins
Wachstum, das sich noch beschleunigt
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen von rund 3,55 Milliarden Dollar. Bemerkenswert: Das Wachstum beschleunigt sich, im zweiten Quartal hatte das Plus noch bei 112 Prozent gelegen. Der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit 95 Cent geringer aus als die befürchteten 1,16 Dollar. Beim bereinigten Betriebsgewinn übertraf CoreWeave mit 379 Millionen Dollar die Schätzungen der Wall Street von rund 240 Millionen Dollar deutlich, das bereinigte EBITDA lag mit 2,26 Milliarden Dollar ebenfalls klar über dem Konsens.
Für das Gesamtjahr hob CoreWeave die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, Analysten hatten mit 12,86 Milliarden Dollar gerechnet. Den bereinigten Betriebsgewinn erwartet das Management nun bei 1,275 bis 1,375 Milliarden Dollar, in der Mitte 26 Prozent mehr als bisher. Aus der Prognose ergibt sich für das vierte Quartal ein Umsatz von rund 4,8 Milliarden Dollar – rund dreimal so viel wie im Vorjahresquartal. Der Auftragsbestand wuchs binnen drei Monaten um rund 28 Milliarden auf 132,5 Milliarden Dollar.
Grund Nummer zwei
Der Finanzierungsplan: Schluss mit teuren Anleihen
Den eigentlichen Ausschlag für die Aktie des Tages gab nicht der Umsatz, sondern ein Satz zur Finanzierung.
We will not use the unsecured debt market to fund our business at current yields, nor do we need to.
Übersetzt: CoreWeave werde den Markt für unbesicherte Anleihen zu den aktuellen Renditen nicht nutzen – und müsse es auch nicht. Stattdessen sollen durch Kundenverträge besicherte Kredite, Vorauszahlungen der Kunden und der operative Cashflow den Großteil des Kapitalbedarfs bis 2027 decken. Allein in den kommenden drei Monaten erwartet CEO Michael Intrator rund 9 Milliarden Dollar an Vorauszahlungen und Einlagen. Für Anleger, die zuletzt eine Spirale aus immer teureren Krediten befürchtet hatten, ist das die entscheidende Botschaft. Intrator legte am Mittwoch im US-Fernsehsender CNBC nach: Die Nachfrage nach Rechenleistung sei weiterhin überwältigend.
Der Domino-Effekt
Der Aktiengewinner des Tages zieht den KI-Sektor mit
CoreWeave gilt an der Börse als Gradmesser für die Frage, ob sich der schuldenfinanzierte Ausbau der KI-Infrastruktur trägt. Entsprechend breit fiel die Erleichterung aus, als die beste Aktie des Tages ihre Zahlen vorlegte. Der Konkurrent Nebius sprang im Mittagshandel um 19 Prozent, Applied Digital um 9 Prozent und IREN um 8 Prozent. Auch der Brennstoffzellen-Spezialist Bloom Energy, der Rechenzentren mit Strom versorgt, legte zweistellig zu. Die Zahlen gaben zudem Nvidia und dem gesamten Technologiesektor Rückenwind, der S&P 500 stieg zeitweise um mehr als 1 Prozent.
Aktiengewinner des Tages: CoreWeave zieht die KI-Infrastruktur mit
Prozent
CoreWeave: Stand 19:18 Uhr MEZ. Übrige Werte im Mittagshandel, Zeitpunkte weichen voneinander ab.
Quelle: Nasdaq, CNBC, TheStreet; 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|CoreWeave
|26,4
|Nebius
|19
|Bloom Energy
|14
|Applied Digital
|9
|IREN
|8
Die Analysten
Gespaltene Wall Street: Kaufempfehlung und Wertvernichtung
Die Analysten reagierten so gespalten wie selten. Citi hob das Kursziel von 128 auf 149 Dollar an und bleibt bei „Buy“. Jefferies bestätigte zwar ebenfalls die Kaufempfehlung, senkte das Ziel aber von 150 auf 90 Dollar. Needham hob als positive Punkte die steigenden operativen Margen, die hohen Kundenvorauszahlungen, eine bevorstehende Kreditlinie zu günstigen Konditionen und die angehobene Prognose hervor. Auf der anderen Seite der Debatte steht die These, dass CoreWeave mit jedem weiteren Dollar Umsatz weiter Wert vernichtet, solange die Zinsen den operativen Gewinn übersteigen.
Die Schattenseite
Die Rechnung ist noch nicht bezahlt
Der Kurssprung ändert nichts daran, dass CoreWeave tief in den roten Zahlen steckt. Der Nettoverlust weitete sich im dritten Quartal auf 709 Millionen Dollar aus. Allein die Zinsen kosteten 846 Millionen Dollar – mehr als das Doppelte des bereinigten Betriebsgewinns. Im vierten Quartal sollen die Zinskosten auf 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar steigen. Gleichzeitig plant CoreWeave für 2026 Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar, fast das Dreifache des erwarteten Jahresumsatzes. Und über ein neues Programm kann das Unternehmen bis zu 35 Millionen neue Aktien direkt am Markt verkaufen.
CoreWeave Aktie des Tages: Das Wichtigste auf einen Blick
CoreWeave, Inc. (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Symbol: CRWV) – 61,58 Dollar, +26,37 Prozent am 11. November 2026 (Nasdaq, 19:18 Uhr MEZ)
Q3 2026: Umsatz 3,66 Mrd. Dollar (+168 Prozent), erwartet rund 3,55 Mrd. Dollar
Bereinigter Betriebsgewinn: 379 Mio. Dollar, erwartet rund 240 Mio. Dollar
Nettoverlust: 709 Mio. Dollar, Zinsaufwand: 846 Mio. Dollar
Auftragsbestand: 132,5 Mrd. Dollar (plus rund 28 Mrd. Dollar zum Vorquartal)
Prognose 2026: Umsatz 13,0 bis 13,3 Mrd. Dollar, Investitionen 37 bis 39 Mrd. Dollar
Finanzierung: keine neuen unbesicherten Anleihen zu aktuellen Renditen, rund 9 Mrd. Dollar Vorauszahlungen erwartet
Häufige Fragen zur Aktie des Tages CoreWeave
Warum ist die CoreWeave-Aktie heute so stark gestiegen?
CoreWeave hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet, die Jahresprognose angehoben und einen Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar gemeldet. Vor allem aber kündigte CEO Michael Intrator an, zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufzunehmen und das Wachstum über Vorauszahlungen und besicherte Kredite zu finanzieren. Das zerstreute die Sorgen um die Verschuldung.
Wie stark ist die CoreWeave-Aktie gestiegen?
Um 26,37 Prozent auf 61,58 Dollar an der Nasdaq (Stand 19:18 Uhr MEZ). Damit ist CoreWeave die Aktie des Tages. Am Vortag hatte die Aktie bei 48,73 Dollar geschlossen.
Welche Aktien profitieren noch von den CoreWeave-Zahlen?
Vor allem andere Neocloud-Anbieter: Nebius stieg im Mittagshandel um 19 Prozent, Applied Digital um 9 Prozent und IREN um 8 Prozent. Auch Nvidia und Bloom Energy legten zu.
Ist CoreWeave profitabel?
Nein. Operativ verdient CoreWeave bereinigt Geld, doch die hohen Zinskosten führen unter dem Strich zu einem Nettoverlust von 709 Millionen Dollar im dritten Quartal.
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