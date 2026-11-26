Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie Aktie von CoreWeave Inc. (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker-Symbol: I1V, NASDAQ-Symbol: CRWV) unter die Lupe.
CoreWeave Aktie: Störfeuer
Kurse von CoreWeave-Anleihen deutlich gefallen
Bei den Neocloud-Anbietern bleibe die Nervosität hoch. Die Kurse von CoreWeave-Anleihen seien zuletz deutlich gefallen. Und auch der Aktienkurs sei mittlerweile fast auf das Niveau des IPOs zurückgekommen. Die KI-Nachfrage steige aber weiter und es sehe derzeit nicht so aus als ob sie einbrechen würde. Der Markt zweifele aber immer stärker an der Bonität des Spezialisten für Rechenzentren und Cloud-Computing, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)
Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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