Der Großteil der Kapazität geht laut Yahoo-Artikel an einen einzigen KI-Cloud-Anbieter, dessen Namen die Quelle nicht nennt. Finexus spricht von rund 1,1 Gigawatt vertraglich gesicherter Leistung, darunter 590 Megawatt für CoreWeave und einen 15-jährigen Vertrag mit einem Neocloud-Anbieter aus dem AMD-Umfeld. Diese Angaben stammen aus einer automatisiert erstellten Seite und sind nicht gegen den Q3-Bericht geprüft.

Verwandte Entwicklungen im Sektor: Tether hat am 25. November 3.715.943 Bitdeer-Aktien für rund 10 Millionen Dollar gekauft und hält nun etwa 17,9 Prozent der Class-A-Aktien (crypto.news, 27.11.2026). Bitdeer meldete für Q3 einen Umsatz von 320,7 Millionen Dollar und einen Nettoverlust von 125,5 Millionen Dollar. Auch dort steht der Umbau zum KI-Cloud-Anbieter im Mittelpunkt.