Die Core Scientific Aktie (Nasdaq: CORZ) schloss am Dienstag, 24. November 2026, bei 10,99 US-Dollar und lag am Freitag laut einem automatisierten Marktbericht (Finexus) im vorbörslichen Handel um 6,4 Prozent im Plus (08:33 Uhr New Yorker Zeit). Ein Schlusskurs für heute liegt noch nicht vor. Der Auslöser ist weniger eine neue Meldung als eine Erkenntnis aus dem Q3-Bericht: Core Scientific, einst einer der größten Bitcoin-Miner, erzielt 92 Prozent seines Umsatzes mit Colocation, also dem Vermieten von Rechenzentrumsfläche, und nur noch 12,3 Millionen Dollar mit eigenem Mining. Der Bitcoin Kurs lag am Freitag um 17:11 Uhr MEZ bei 59.908 Dollar (finanzen.net).
Core Scientific Aktie: 92 Prozent Umsatz aus Colocation, Kurs nahe 11 Dollar – ist der Abschied vom Bitcoin-Mining schon im Preis?
Core Scientific verdient fast nur noch mit KI-Rechenzentren, doch die Aktie hängt weiter am Krypto-Sentiment. Die Zahlen zur Core Scientific Aktie, die Rolle des Bitcoin Kurses und was Anleger jetzt beobachten.
Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob Krypto-Aktien wie Core Scientific noch Bitcoin-Aktien sind oder längst Infrastrukturwerte mit KI-Mietern.
Q3-Zahlen im Überblick
Wie viel verdient die Core Scientific Aktie noch mit Bitcoin?
Der Q3-Umsatz lag bei 232,9 Millionen Dollar, davon 215,4 Millionen aus Colocation bei einer Bruttomarge von 60 Prozent. Das Self-Mining trug 12,3 Millionen Dollar bei. Das bereinigte EBITDA betrug 133,6 Millionen Dollar. Die abgerechnete Leistung stieg von 395 auf 485 Megawatt (Quelle: Yahoo Finance/Insider Monkey). Nach Angaben des Finexus-Berichts ist der Ausstieg aus dem Bitcoin-Mining bis zum 31. Dezember 2026 geplant.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz gesamt
|232,9 Mio. $
|Colocation-Umsatz
|215,4 Mio. $
|Self-Mining-Umsatz
|12,3 Mio. $
|Bereinigtes EBITDA
|133,6 Mio. $
|Investitionen im Quartal
|985,1 Mio. $
|Langfristige Schulden
|4,3 Mrd. $
|Liquidität
|1,74 Mrd. $ (Vorquartal 2,60 Mrd. $)
Quelle: Yahoo Finance (Insider Monkey), 26.11.2026
Warum bleibt die Krypto-Aktie so volatil?
Trotz des KI-Umbaus handelt die Core Scientific Aktie wie ein Bitcoin-Hebel. Am 25. November meldete aktiencheck.de bereits, dass Core Scientific und TeraWulf an einem Tag 11 und 13 Prozent verloren hatten, als der Bitcoin unter Druck stand. Der Kurs notiert zudem nahe am 52-Wochen-Tief von 9,96 Dollar, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 30,46 Dollar, der 50-Tage-Schnitt bei 14,72 Dollar (Finexus, 27.11.2026). Zwei Gründe dürften zusammenkommen: Die Branche leidet unter den Rekordabflüssen aus US-Bitcoin-ETFs, und die Investitionen von knapp einer Milliarde Dollar im Quartal belasten die Liquidität.
Welche KI-Verträge tragen den Umbau von Core Scientific?
Der Großteil der Kapazität geht laut Yahoo-Artikel an einen einzigen KI-Cloud-Anbieter, dessen Namen die Quelle nicht nennt. Finexus spricht von rund 1,1 Gigawatt vertraglich gesicherter Leistung, darunter 590 Megawatt für CoreWeave und einen 15-jährigen Vertrag mit einem Neocloud-Anbieter aus dem AMD-Umfeld. Diese Angaben stammen aus einer automatisiert erstellten Seite und sind nicht gegen den Q3-Bericht geprüft.
Verwandte Entwicklungen im Sektor: Tether hat am 25. November 3.715.943 Bitdeer-Aktien für rund 10 Millionen Dollar gekauft und hält nun etwa 17,9 Prozent der Class-A-Aktien (crypto.news, 27.11.2026). Bitdeer meldete für Q3 einen Umsatz von 320,7 Millionen Dollar und einen Nettoverlust von 125,5 Millionen Dollar. Auch dort steht der Umbau zum KI-Cloud-Anbieter im Mittelpunkt.
Was sollten Anleger bei der Core Scientific Aktie beobachten?
Wichtig sind der Kurs gegenüber dem 52-Wochen-Tief bei 9,96 Dollar, weitere Vertragsabschlüsse mit KI-Mietern, die Entwicklung der Schulden und die Liquidität sowie der Bitcoin Kurs, der die Stimmung für Krypto-Aktien setzt. Wer den Sektor vergleichen will, schaut auf Galaxy Digital, MARA, Riot und CleanSpark, die alle einen ähnlichen Umbau durchlaufen.
Häufige Fragen zur Core Scientific Aktie
Wie hoch war der Kurs der Core Scientific Aktie? Schlusskurs 10,99 Dollar am 24. November 2026, vorbörslich am 27. November laut Finexus plus 6,4 Prozent.
Verdient Core Scientific noch Geld mit Bitcoin? Das Self-Mining brachte im dritten Quartal 12,3 Millionen Dollar, rund 5 Prozent des Umsatzes.
Wie wichtig ist der Bitcoin Kurs für die Aktie? Die Aktie reagiert weiter deutlich auf Bitcoin-Bewegungen und auf die Stimmung bei Krypto-Aktien.
Welche Risiken gibt es? Hohe Schulden, ein dominanter Mieter und die allgemein hohe Volatilität von Kryptowerten.
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