Die Continental Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Donnerstag stieg sie um 2,4 Prozent auf 69,88 Euro und kratzte im Handelsverlauf an der Marke von 70 Euro. Am Mittwoch hatte sie bei 68,22 Euro geschlossen. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 77,50 Euro aus dem Juli fehlen noch rund 11 Prozent.
Continental Aktie: Zurück an der 70-Euro-Marke, JPMorgan-Favorit für 2027 – rollt der Reifenriese jetzt Richtung Jahreshoch?
Autowerte gefragt, Margenprognose angehoben, Kursziel 78 Euro bei JPMorgan: Die Continental Aktie steigt um 2,4 Prozent. Gleichzeitig schreitet der Umbau zum reinen Reifenkonzern voran. Die große Analyse: was die Aktie trägt und wo die Risiken liegen.
Die Stammdaten: Die Continental Aktie trägt die ISIN DE0005439004 und die WKN 543900. In Deutschland lautet das Handelssymbol CON, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol CTTAY gehandelt.
Die Analysten
Favorit für 2027
JPMorgan zählt Continental zu den Favoriten der Autobranche für 2027 und bestätigte die Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 78 Euro. Zwar nahm die Bank die Aktie aus ihrer kurzfristigen Fokusliste, an der positiven Sicht änderte das aber nichts. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Reifen braucht jedes Auto, ob Verbrenner oder Elektro. Das macht Continental robuster als viele Zulieferer.
Das Geschäft
Starke Reifen, schwacher Cashflow
Im dritten Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 14,9 Prozent. Continental hob daraufhin die Margenprognose an. Schwächer fiel der Mittelzufluss aus. Gleichzeitig treibt der Konzern den geplanten Verkauf der Sparte ContiTech voran, um sich auf das Reifengeschäft zu konzentrieren. Für die Continental Aktie wäre ein erfolgreicher Abschluss ein wichtiger Kurstreiber.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Was sagt JPMorgan?
Overweight mit einem Kursziel von 78 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie lief das dritte Quartal?
Das bereinigte EBIT stieg um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge auf 14,9 Prozent.
Was passiert mit ContiTech?
Continental plant den Verkauf der Sparte.
Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?
ISIN DE0005439004, WKN 543900, Handelssymbol CON, US-Handelssymbol CTTAY.
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