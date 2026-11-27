Was sagt JPMorgan?

Overweight mit einem Kursziel von 78 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie lief das dritte Quartal?

Das bereinigte EBIT stieg um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge auf 14,9 Prozent.

Was passiert mit ContiTech?

Continental plant den Verkauf der Sparte.

Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?

ISIN DE0005439004, WKN 543900, Handelssymbol CON, US-Handelssymbol CTTAY.