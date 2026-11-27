Die Continental Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Handelssymbol: CON, US-Handelssymbol: CTTAY) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagabend steht das Papier des Hannoveraner Reifenherstellers bei 70,70 Euro, ein Plus von 1,17 Prozent. Damit gehört Continental zu den DAX Gewinnern am Abend. Seit dem Mittwochsschluss bei 68,22 Euro hat die Conti-Aktie rund 3,6 Prozent gewonnen.
Continental Aktie: DAX Gewinner am Abend – Reifenriese hält die 70 Euro, JPMorgan-Favorit für 2027, rollt Conti jetzt Richtung Jahreshoch?
Die Continental Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,17 Prozent auf 70,70 Euro. Die Autowerte bleiben gefragt, die angehobene Margenprognose und der Umbau zum reinen Reifenkonzern stützen. Was hinter dem Anstieg der Continental Aktie steckt.
Der Auslöser
Autowerte gesucht, Reifen gefragt: warum die Continental Aktie steigt
Die Erholung der Autowerte trägt auch den Zulieferer – zumal Continental sich gerade neu erfindet.
Laut dpa-AFX blieben Autowerte zum Wochenschluss gesucht. Die Continental Aktie profitiert davon gleich doppelt: JPMorgan zählt den Konzern zu den Favoriten für 2027, und der Umbau zum reinen Reifenhersteller kommt an der Börse gut an. Am Donnerstag hatte die Aktie die 50-Tage-Linie überwunden, am Freitag behauptete sie die Marke von 70 Euro. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
Über 70 Euro
Die Aktie behauptet die runde Marke.
Reifen pur
Nach dem Verkauf der Kunststoffsparte bleibt das Reifengeschäft.
Marge angehoben
Die Prognose steigt auf 13,4 bis 14,0 Prozent.
JPMorgan-Favorit
Die Bank setzt für 2027 auf Continental.
Die Fundamentaldaten
Margenziel deutlich hoch: der neue Reifenkonzern
Im dritten Quartal setzte Continental 3,5 Milliarden Euro um, organisch 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotzdem hob der Konzern die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge 2026 auf 13,4 bis 14,0 Prozent an, nach zuvor 12,0 bis 13,5 Prozent. Mit dem Verkauf der Kunststoffsparte wird Continental zum reinen Reifenhersteller. Für 2026 erwarten Analysten im Schnitt eine Dividende von 2,85 Euro je Aktie.
Die Marken
Continental Aktie: 77,50 Euro als Jahreshoch
Charttechnisch hat die Continental Aktie die Marke von 70 Euro zum Wochenschluss verteidigt. Die nächste Hürde liegt um 72 Euro, darüber rückt das 52-Wochen-Hoch bei 77,50 Euro aus dem Juli in den Blick. Nach unten bildet der Bereich um 68 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Warum ist die Continental Aktie heute DAX Gewinner?
Autowerte bleiben gefragt, die angehobene Margenprognose und der Fokus auf Reifen stützen.
Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?
Die ISIN lautet DE0005439004, die WKN 543900, das Handelssymbol CON. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CTTAY gehandelt.
Welche Marge erwartet Continental für 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.
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