Warum ist die Continental Aktie heute DAX Gewinner?

Autowerte bleiben gefragt, die angehobene Margenprognose und der Fokus auf Reifen stützen.

Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?

Die ISIN lautet DE0005439004, die WKN 543900, das Handelssymbol CON. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CTTAY gehandelt.

Welche Marge erwartet Continental für 2026?

Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.