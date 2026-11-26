Die Continental Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Handelssymbol: CON, US-Handelssymbol: CTTAY) schließt wieder über einer wichtigen Marke. Am Donnerstagabend steht das Papier des Hannoveraner Reifenherstellers bei 70,06 Euro, ein Plus von 2,70 Prozent. Damit gehört Continental zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Mittwoch hatte die Conti-Aktie noch bei 68,22 Euro geschlossen.
Continental Aktie: DAX Gewinner am Abend – Reifenriese erobert die 70 Euro zurück, fällt als Nächstes das Hoch vom November?
Die Continental Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,70 Prozent auf 70,06 Euro. Die Autowerte erholen sich, JPMorgan zählt Continental zu den Favoriten für 2027, und die angehobene Margenprognose stützt. Was hinter dem Anstieg der Continental Aktie steckt.
Der Auslöser
Autowerte im Aufwind: warum die Continental Aktie steigt
Die Autobranche erholt sich vom Mehrjahrestief – und der Reifenspezialist gilt als einer der Favoriten.
Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag auch das Motto bei den Autoaktien. In ihrem Branchenausblick für 2027 setzt JPMorgan vor allem auf Lkw-Bauer, Luxusautos und Reifenhersteller. Zu den Favoriten der US-Bank gehören Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Anders als die Autobauer verdient Conti vor allem am Reifenersatzgeschäft und ist damit weniger vom Neuwagenabsatz abhängig. Das macht die Continental Aktie in einer schwachen Branche zu einem vergleichsweise stabilen Wert.
JPMorgan-Favorit
Continental gehört zu den bevorzugten Werten für 2027.
Autowerte gefragt
Die Branche erholt sich vom Tief seit mehr als sechs Jahren.
Höhere Margenprognose
Conti hat das Ziel für 2026 angehoben.
Reifen als Stabilisator
Das Ersatzgeschäft hängt kaum am Neuwagenabsatz.
Die Fundamentaldaten
Premiumreifen treiben die Marge: Conti verdient mehr
Im dritten Quartal steigerte Continental das bereinigte EBIT um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 14,9 Prozent. Treiber sind große Hochleistungsreifen für SUV und Elektroautos. Für 2026 erwartet der Konzern eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent statt zuvor 12,0 bis 13,5 Prozent, der bereinigte freie Cashflow soll 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro erreichen. Steigende Rohstoffpreise dürften das vierte Quartal laut Unternehmen stärker belasten.
Die Marken
Continental Aktie: 71,44 Euro als Ziellinie
Charttechnisch hat die Continental Aktie die runde Marke von 70 Euro zurückerobert. Darüber wartet das Hoch nach den Quartalszahlen bei 71,44 Euro. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 68,22 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Warum ist die Continental Aktie heute DAX Gewinner?
Die Autowerte erholen sich, und JPMorgan zählt Continental zu den Favoriten für 2027. Die angehobene Prognose stützt zusätzlich.
Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?
Die ISIN lautet DE0005439004, die WKN 543900, das Handelssymbol CON. In den USA wird ein ADR unter CTTAY gehandelt.
Welche Marge erwartet Continental für 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.
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