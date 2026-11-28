Continental Aktie: 14,9 Prozent Marge und ContiTech vor dem Abschied – wird aus dem Zulieferer ein reiner Reifenkonzern?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

Continental verdient mit Reifen so viel wie lange nicht, hebt die Prognose an und steht kurz vor dem Verkauf von ContiTech. Was Anleger zur Continental Aktie jetzt wissen müssen – und wo die Risiken liegen.

Bild: Continental AG

Ein Konzern schrumpft – und verdient dabei mehr. Genau das passiert gerade in Hannover. Continental hat den Umsatz im dritten Quartal um rund elf Prozent sinken sehen und trotzdem den operativen Gewinn gesteigert. Die Continental Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 70,70 Euro, ein Plus von 1,17 Prozent. Hinter der Zahl steckt einer der radikalsten Umbauten im DAX. Continental AG · ISIN: DE0005439004 · WKN: 543900 · Handelssymbol: CON · US-Handelssymbol: CTTAY bereinigte EBIT-Marge im dritten Quartal 14,9 % bereinigtes EBIT, knapp 7 Prozent mehr 514 Mio. € neue Margenprognose 2026 (bisher 12,0–13,5 %) 13,4–14,0 % Xetra-Schluss am 27. November 70,70 € Quelle : Continental, Quartalsmitteilung vom 4. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Weniger Umsatz, mehr Gewinn: die Reifen tragen den Konzern Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten lag im dritten Quartal bei 3,45 Milliarden Euro. Der nominale Rückgang geht im Wesentlichen auf einen Geschäftsverkauf zurück; bereinigt um Konsolidierungseffekte blieb der Umsatz mit minus 0,1 Prozent stabil. Das bereinigte EBIT stieg auf 514 Millionen Euro, die Marge um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent. Unter dem Strich standen 349 Millionen Euro Gewinn – nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Vorstandschef Christian Kötz hob deshalb die Ziele an. Für 2026 erwartet Continental nun eine bereinigte EBIT-Marge von rund 13,4 bis 14,0 Prozent und einen bereinigten Free Cashflow von rund 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro. Die Umsatzspanne wurde auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro eingegrenzt. Am Tag der Zahlen legte die Continental Aktie um rund sechs Prozent zu. Der Umbau ContiTech: der letzte große Schnitt Der Unternehmensbereich ContiTech wird seit dem 4. August 2026 als nicht fortgeführte Aktivität geführt. Der Verkauf ist vereinbart, ein Großteil der Kartellfreigaben liegt vor, der Vollzug wird um den Jahreswechsel erwartet. Für ContiTech rechnet Continental 2026 mit rund 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro Umsatz und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,5 bis 7,5 Prozent – deutlich weniger als im Reifengeschäft. Nach dem Abschluss bleibt ein fokussierter Reifenhersteller. Michael Aspinall vom Analysehaus Jefferies wertete das Quartal am 4. November 2026 als erwartungsgemäß, auch wegen einer Zollerstattung; die bessere Einschätzung des Mittelzuflusses dürfte Anleger freuen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Continental Aktie spricht Höhere Margenprognose, starker Mittelzufluss und ein Reifengeschäft, das in Europa von einem hochmargigen Produktmix profitiert. Der ContiTech-Verkauf vereinfacht die Struktur. Was dagegen spricht Finanzchef Roland Welzbacher erwartet im vierten Quartal Rohstoffbelastungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die Autoproduktion in Nordamerika und China war zuletzt rückläufig. Häufige Fragen zur Continental Aktie Wo steht die Continental Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 70,70 Euro (plus 1,17 Prozent). Wann wird ContiTech verkauft?

Der Vollzug wird laut Unternehmen um den Jahreswechsel erwartet. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 2. März 2027 angekündigt. Fazit: Ein Konzern im Endspurt des Umbaus Die Continental Aktie spiegelt einen Konzern, der sich auf sein profitabelstes Geschäft reduziert. Die angehobene Prognose stützt die Geschichte, der Abschluss des ContiTech-Verkaufs ist der nächste Prüfstein. Offen bleibt, wie stark höhere Rohstoffpreise die Marge im Schlussquartal drücken.

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