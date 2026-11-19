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ConocoPhillips Aktie: Wie der Ölkonzern 2027 mit weniger Geld mehr fördern will

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 17:02 3 Min.

Morgan Stanley hebt das Kursziel für ConocoPhillips auf 160 USD an und sieht damit 19,4% Potenzial, während der Ölkonzern für 2027 mehr Förderung bei geringeren Investitionen plant.

Bild: ConocoPhillips Company

Devin McDermott, Analyst bei Morgan Stanley, hebt das Kursziel für die ConocoPhillips-Aktie (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker: COP) von 159 auf 160 USD an und bestätigt das Rating "overweight". Die Aktie gibt um 0,40 USD oder 0,30% auf 134,00 USD nach. Der Aufschlag beim Kursziel beträgt gerade einmal einen Dollar. Für Anleger fällt eine andere Zahl stärker ins Gewicht: Zwischen dem aktuellen Kurs und dem neuen Ziel liegen 26 USD je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von 19,4%. Was hinter dem Kursziel von 160 USD steckt Für die ConocoPhillips-Aktienanalyse habe Morgan Stanley die Schätzungen im Zuge einer branchenweiten Überprüfung aktualisiert. Dabei seien die Ergebnisse des dritten Quartals und die ersten Aussagen zur Planung für 2027 eingeflossen. Die Überprüfung umfasse sowohl integrierte Ölkonzerne als auch Unternehmen, die wie ConocoPhillips auf die Erschließung und Förderung von Öl und Gas spezialisiert seien. Warum gerade der Blick auf 2027 zählt, hatte Morgan Stanley bereits in der Vorschau auf die Quartalsberichte erläutert. Die vorläufigen Jahrespläne seien für die Berichtssaison "ein zentraler Schwerpunkt", so die damalige Formulierung in deutscher Übersetzung. Inzwischen hat das Management von ConocoPhillips erste Eckpunkte genannt. Besonders interessant für Aktionäre ist das Zusammenspiel zweier Größen, die sich 2027 nach den Vorstellungen des Konzerns in entgegengesetzte Richtungen bewegen sollen: Fördermenge und Investitionsausgaben. Mehr fördern und dafür weniger investieren Im dritten Quartal habe ConocoPhillips einen Gewinn von 4,0 Milliarden USD oder 3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Ein Jahr zuvor seien es 1,7 Milliarden USD oder 1,38 USD je Aktie gewesen. Der Quartalsgewinn habe sich damit mehr als verdoppelt. Zudem habe das Unternehmen die reguläre Quartalsdividende um 11% angehoben. Für 2027 rechne das Management mit leicht niedrigeren Investitionsausgaben als im laufenden Jahr. Zugleich solle die zugrunde liegende Produktion im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Gelinge beides, könnte bei vergleichbaren Verkaufspreisen mehr Geld für die Aktionäre übrig bleiben. ConocoPhillips strebe an, 45% des operativen Cashflows an die Anteilseigner zurückzugeben. Wie hoch dieser Betrag in Dollar ausfalle, hänge allerdings auch davon ab, welche Preise der Konzern für sein Öl und Gas erziele. Ein Dollar mehr beim Ziel, 26 Dollar Abstand zum Kurs Schon das bisherige Kursziel von 159 USD lag 25 USD über dem aktuellen Aktienkurs. Die neue ConocoPhillips-Aktienanalyse verändert die Größenordnung der erwarteten Kurschance also kaum. Für Anleger wird nun vor allem die detaillierte Planung für 2027 interessant: Sie dürfte zeigen, mit welchem Budget das Management die zusätzliche Förderung erreichen will. Devin McDermott von Morgan Stanley bleibt für ConocoPhillips beim Rating "overweight" und setzt das Kursziel auf 160 USD. Teilen Sie diesen Artikel mit dem Freund, der für einen Cent weniger pro Liter zur nächsten Tankstelle fährt. 26 Dollar Abstand zum Kursziel dürften ihn interessieren – und für diesen Tipp muss er nicht einmal den Motor starten. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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