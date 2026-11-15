ConocoPhillips Aktie: Iran-Entspannung könnte Ölaktien unter Druck setzen!

Grundsätzlich betrachte die Investmentgesellschaft Ölunternehmen bei Rohölpreisen von mehr als 75 USD je Barrel weiterhin als attraktiv. Allerdings warne das Anaylsehaus davor, dass es für Ölaktien zunehmend schwieriger werden könnte, weitere Kursgewinne zu erzielen. Besonders kritisch sehe Bernstein Research die mögliche Entwicklung zum Jahresende. Die Analysten würden befürchten, dass Anleger nach den bisherigen Kursgewinnen verstärkt Gewinne mitnehmen könnten. Gleichzeitig sei eine Umschichtung von Kapital in bislang stark unter Druck geratene Branchen denkbar. Vor diesem Hintergrund bevorzuge Bernstein Research inzwischen Explorations- und Produktionsunternehmen, deren Geschäft stärker auf Erdgas ausgerichtet sei. Im Gegenzug stufe die Investmentgesellschaft stärker ölorientierte Explorations- und Produktionsunternehmen zurück.