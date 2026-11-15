Bernstein Research habe die Aktie von ConocoPhillips Company (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE-Symbol: COP) von "outperform" auf "market Perform" herabgestuft und das Kursziel von 129 auf 122 USD gesenkt. Nach den US-Zwischenwahlen habe die US-Investmentgesellschaft seine Bewertungen und Kursziele für den gesamten Öl- und Gassektor überarbeitet. Hintergrund sei eine veränderte geopolitische Einschätzung: Bernstein Research halte eine Entspannung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran inzwischen für wahrscheinlicher als eine weitere Eskalation des Konflikts. Eine solche Entwicklung könnte die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt verringern und damit zu einer Normalisierung der Ölpreise führen.
ConocoPhillips Aktie: Iran-Entspannung könnte Ölaktien unter Druck setzen!
Abstufung und Kurszielsenkung
Grundsätzlich betrachte die Investmentgesellschaft Ölunternehmen bei Rohölpreisen von mehr als 75 USD je Barrel weiterhin als attraktiv. Allerdings warne das Anaylsehaus davor, dass es für Ölaktien zunehmend schwieriger werden könnte, weitere Kursgewinne zu erzielen. Besonders kritisch sehe Bernstein Research die mögliche Entwicklung zum Jahresende. Die Analysten würden befürchten, dass Anleger nach den bisherigen Kursgewinnen verstärkt Gewinne mitnehmen könnten. Gleichzeitig sei eine Umschichtung von Kapital in bislang stark unter Druck geratene Branchen denkbar. Vor diesem Hintergrund bevorzuge Bernstein Research inzwischen Explorations- und Produktionsunternehmen, deren Geschäft stärker auf Erdgas ausgerichtet sei. Im Gegenzug stufe die Investmentgesellschaft stärker ölorientierte Explorations- und Produktionsunternehmen zurück.
Für ConocoPhillips bedeute diese veränderte Branchenbewertung eine deutlich vorsichtigere Einschätzung. Mit dem neuen Kursziel und dem gesenkten Rating signalisiere Bernstein Research, dass die Aktie künftig eher eine marktübliche Wertentwicklung erzielen dürfte, statt den Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu schlagen. Die entscheidende Frage für Anleger laute nun: Werde die erhoffte Entspannung zwischen den USA und dem Iran ausgerechnet für Ölkonzerne wie ConocoPhillips zum Belastungsfaktor und drohe Ölaktien nach ihrer bisherigen Stärke eine größere Gewinnmitnahmewelle? (Analyse vom 12.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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