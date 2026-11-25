Es ist eine Zahl, die jeden Aktionär aufhorchen lässt: 3,27 Dollar je Aktie hat ConocoPhillips im dritten Quartal 2026 bereinigt verdient, nach 1,61 Dollar ein Jahr zuvor. Der Gewinn hat sich damit gut verdoppelt. Wer genauer hinsieht, entdeckt bei der ConocoPhillips Aktie allerdings eine zweite, weniger bequeme Wahrheit. Der größte unabhängige Öl- und Gasförderer der USA hat weniger Öl und Gas aus dem Boden geholt als im Vorjahr. Der Gewinnsprung kam fast vollständig vom Preis.
ConocoPhillips Aktie: Gewinn verdoppelt, Dividende plus 11 Prozent, Förderung sinkt – geht diese Rechnung auf?
ConocoPhillips verdient im dritten Quartal doppelt so viel wie vor einem Jahr und hebt die Dividende kräftig an. Gleichzeitig schrumpft die Produktion. Warum die ConocoPhillips Aktie damit stärker am Ölpreis hängt, als es die Zahlen zeigen.
Die Zahlen
Der Preis rettet, was die Menge nicht liefert
ConocoPhillips wies für das dritte Quartal einen Gewinn von 4,0 Milliarden Dollar oder 3,34 Dollar je Aktie aus. Bereinigt um Sondereffekte waren es 3,9 Milliarden Dollar. Der im Schnitt erzielte Preis je Barrel Öläquivalent stieg um 32 Prozent auf 61,40 Dollar. Die Förderung dagegen sank auf 2,302 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, das sind 97.000 Barrel weniger als im Vorjahresquartal. Bereinigt um Zu- und Verkäufe bleibt ein Rückgang von 2 Prozent.
Der Grund liegt nicht in den US-Schieferfeldern, die mit 1,517 Millionen Barrel pro Tag den Löwenanteil liefern und organisch gewachsen sind. Belastet haben vor allem die Folgen des Nahost-Konflikts für das Katar-Geschäft und höhere Förderabgaben beim kanadischen Ölsandprojekt Surmont.
Die Ausschüttung
3,4 Milliarden Dollar für die Aktionäre – in einem Quartal
Aus dem operativen Geschäft flossen im Quartal 7,2 Milliarden Dollar. Davon gingen 3,4 Milliarden Dollar an die Anteilseigner, 2,4 Milliarden über Aktienrückkäufe und 1,0 Milliarden als Dividende. Zusätzlich hat der Konzern sein Verkaufsprogramm über 5 Milliarden Dollar abgeschlossen, allein im dritten Quartal kamen daraus 1,6 Milliarden Dollar herein. Die reguläre Quartalsdividende steigt um 11 Prozent auf 0,93 Dollar je Aktie und wird am 1. Dezember gezahlt.
Für das vierte Quartal stellt das Management 2,32 bis 2,36 Millionen Barrel pro Tag in Aussicht, also wieder etwas mehr. Entscheidend für die ConocoPhillips Aktie wird aber der Preis sein: Brent hat im November deutlich nachgegeben. Ein reiner Förderer ohne eigenes Raffineriegeschäft spürt das direkter als die integrierten Ölriesen.
Ein verdoppelter Gewinn bei sinkender Förderung ist kein Wachstum, sondern ein Geschenk des Ölmarkts. Die ConocoPhillips Aktie muss zeigen, was bleibt, wenn das Geschenk kleiner ausfällt.
Häufige Fragen zur ConocoPhillips Aktie
Wie viel hat ConocoPhillips im dritten Quartal 2026 verdient?
Bereinigt 3,9 Milliarden Dollar oder 3,27 Dollar je Aktie, nach 1,61 Dollar je Aktie im Vorjahresquartal.
Wie hoch ist die Dividende der ConocoPhillips Aktie?
Die reguläre Quartalsdividende wurde um 11 Prozent auf 0,93 Dollar je Aktie erhöht. Zahltag ist der 1. Dezember 2026, Stichtag war der 16. November 2026.
Warum ist die Förderung gesunken?
Laut Konzern wurde das organische Wachstum in den USA durch die Folgen des Nahost-Konflikts für Katar und höhere Abgaben beim Projekt Surmont mehr als aufgezehrt. Hinzu kamen Verkäufe von Randgeschäften.
Was erwartet ConocoPhillips für das vierte Quartal?
Eine Förderung von 2,32 bis 2,36 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.
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