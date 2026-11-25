ConocoPhillips wies für das dritte Quartal einen Gewinn von 4,0 Milliarden Dollar oder 3,34 Dollar je Aktie aus. Bereinigt um Sondereffekte waren es 3,9 Milliarden Dollar. Der im Schnitt erzielte Preis je Barrel Öläquivalent stieg um 32 Prozent auf 61,40 Dollar. Die Förderung dagegen sank auf 2,302 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, das sind 97.000 Barrel weniger als im Vorjahresquartal. Bereinigt um Zu- und Verkäufe bleibt ein Rückgang von 2 Prozent.

Der Grund liegt nicht in den US-Schieferfeldern, die mit 1,517 Millionen Barrel pro Tag den Löwenanteil liefern und organisch gewachsen sind. Belastet haben vor allem die Folgen des Nahost-Konflikts für das Katar-Geschäft und höhere Förderabgaben beim kanadischen Ölsandprojekt Surmont.