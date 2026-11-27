Computacenter-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: IT-Dienstleister steigt um 1,9 Prozent – KI-Infrastruktur als Treiber

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Computacenter-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Technologiehändler profitiert von der Nachfrage nach Rechenzentren und guter Tech-Stimmung.

Computacenter-Aktie bei Tradegate, 53,00 Euro (13:02 Uhr) +1,92 % Kursgewinn je Aktie +1,00 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 28.713 Euro Die Computacenter-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 1,92 Prozent auf 53,00 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Kurs ist unverändert zum Morgen, der letzte Handel stammt von 13:02 Uhr. CCC CCC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CCC — — — Die Hintergründe Tech-Comeback erreicht London Computacenter verkauft und betreibt IT-Infrastruktur für Unternehmen und profitiert von Investitionen in KI-Rechenzentren. Der Freitag brachte in London eine freundliche Stimmung. Die Computacenter-Aktie reagiert damit auf die allgemeine Stimmung für Technologiewerte. Was dagegen spricht Das Geschäft ist konjunktur- und investitionsabhängig, die Margen sind dünn.

Ein Rückschlag bei KI-Werten könnte den Kurs belasten. Steckbrief Unternehmen Computacenter plc ISIN GB00BV9FP302 Symbol London CCC Kurs 53,00 Euro Veränderung +1,92 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 13:02 Uhr Warum steigt die Computacenter-Aktie?

Gute Tech-Stimmung und KI-Infrastruktur-Nachfrage. Was macht Computacenter?

Der Konzern liefert IT-Infrastruktur und Dienstleistungen.

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