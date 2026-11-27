Die Computacenter-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 1,92 Prozent auf 53,00 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Kurs ist unverändert zum Morgen, der letzte Handel stammt von 13:02 Uhr.
Computacenter-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: IT-Dienstleister steigt um 1,9 Prozent – KI-Infrastruktur als Treiber
Die Computacenter-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Technologiehändler profitiert von der Nachfrage nach Rechenzentren und guter Tech-Stimmung.
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Die Hintergründe
Tech-Comeback erreicht London
Computacenter verkauft und betreibt IT-Infrastruktur für Unternehmen und profitiert von Investitionen in KI-Rechenzentren. Der Freitag brachte in London eine freundliche Stimmung.
Die Computacenter-Aktie reagiert damit auf die allgemeine Stimmung für Technologiewerte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Computacenter plc
- ISIN
- GB00BV9FP302
- Symbol London
- CCC
- Kurs
- 53,00 Euro
- Veränderung
- +1,92 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 13:02 Uhr
Warum steigt die Computacenter-Aktie?
Gute Tech-Stimmung und KI-Infrastruktur-Nachfrage.
Was macht Computacenter?
Der Konzern liefert IT-Infrastruktur und Dienstleistungen.
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