Die Computacenter-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,92 Prozent auf 53,00 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit knapp 29.000 Euro Umsatz ist die Bewegung solide unterlegt.
Computacenter-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: IT-Dienstleister steigt um 1,9 Prozent – KI-Infrastruktur als Treiber
Die Computacenter-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Technologiehändler profitiert von der Nachfrage nach Rechenzentren und der guten Tech-Stimmung.
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Die Hintergründe
Tech-Comeback erreicht London
Die Tech-Branche erholt sich weltweit. Computacenter verkauft und betreibt IT-Infrastruktur für Unternehmen und profitiert von den Investitionen in KI-Rechenzentren. Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent, am Freitag deuteten Futures auf weitere Gewinne.
Die Computacenter-Aktie reagiert damit auf die allgemeine Stimmung für Technologiewerte; eine konkrete Nachricht am Freitag ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Computacenter plc
- ISIN
- GB00BV9FP302
- Symbol London
- CCC
- Kurs
- 53,00 Euro
- Veränderung
- +1,92 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:25 Uhr
Warum steigt die Computacenter-Aktie?
Die gute Tech-Stimmung und die KI-Infrastruktur-Nachfrage stützen den Kurs.
Was macht Computacenter?
Der Konzern liefert IT-Infrastruktur und Dienstleistungen für Unternehmen.
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