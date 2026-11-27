Es ist ein Machtkampf mit Ansage, und er tritt in die entscheidende Phase: Die Commerzbank-Aktie (Handelssymbol CBK, ISIN DE000CBK1001) verlor am Donnerstag 2,55 Prozent und schloss bei 33,30 Euro, weil UniCredit-Chef Andrea Orcel an die Spitze des Aufsichtsrats der Frankfurter Bank rücken soll. Neun von zehn Vertretern der Kapitalseite will der italienische Großaktionär abberufen lassen. Für Anleger stellt sich damit eine Frage, die über Quartalszahlen hinausgeht: Wer führt die Commerzbank künftig?
Commerzbank-Aktie: UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat – wem gehört Frankfurts Bank bald?
Die Commerzbank-Aktie schließt bei 33,30 Euro: UniCredit will neun von zehn Kapitalvertretern abberufen lassen und Andrea Orcel an die Aufsichtsratsspitze bringen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Handelssymbol
- CBK (Xetra)
- ISIN
- DE000CBK1001
- Marktkapitalisierung
- rund 40,4 Mrd. €
- Nächster Termin
- Bilanzpressekonferenz am 11.02.2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss des Vortags
Der Auslöser
Was hat UniCredit bei der Commerzbank gefordert?
Nach den Berichten von dpa-AFX, boerse-global.de und Goldesel vom 26. November verlangt UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung. Dort sollen neun der zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat abgewählt und Orcel an die Spitze des Gremiums gewählt werden. Die Commerzbank bestätigte das Verlangen per Ad-hoc-Mitteilung. Orcels Kandidatur steht demnach unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Einen festen Termin für die Hauptversammlung nennen die Quellen nicht einheitlich: Mal ist von Anfang 2027 die Rede, mal von Anfang Januar.
Amtierender Aufsichtsratschef ist laut Goldesel Jens Weidmann. Ob UniCredit zusätzlich den Vorstand umbauen will, ist offen: Nach der Marketscreener-Zusammenfassung des dpa-AFX-Berichts erwägt der Großaktionär eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für Vorstandsmitglieder, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung vorlegt. Eine Ablösung von Vorstandschefin Bettina Orlopp ist nach Goldesel nicht beschlossen.
Die Machtverhältnisse
Wie viel gehört UniCredit an der Commerzbank-Aktie schon?
Nach Angaben von boerse-global.de hält UniCredit 28,74 Prozent der Stimmrechte. Mit Vollzug des laufenden Übernahmeangebots würden es rund 47,64 Prozent. Andere Berichte sprechen von knapp 50 Prozent. Für die Regulierung liegt das Wichtigste offenbar hinter dem Konzern: EU-Kommission, EZB und US-Notenbank Fed hatten zugestimmt, nun auch die polnische Finanzaufsicht KNF. Die Commerzbank hält 69,1 Prozent an der polnischen mBank, deshalb war Warschau Teil des Verfahrens.
Der Bund spielt nach dem dpa-AFX-Bericht eine ruhigere Rolle als früher: Er hält gut 13 Prozent, soll auf zwei Aufsichtsratsmandate verzichten und seinen Widerstand aufgegeben haben. Die Commerzbank bleibe nach dieser Einigung eine börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt. Angedienten Aktionären sollen spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Aktien zugeteilt werden.
|Größe
|Stand
|Stimmrechte UniCredit
|28,74 %
|Stimmrechte nach Vollzug des Angebots
|rund 47,64 %
|Anteil des Bundes
|gut 13 %
|Anteil an der mBank (Commerzbank)
|69,1 %
|Abzuberufende Kapitalvertreter
|9 von 10
|Bilanzpressekonferenz
|11.02.2027
Quelle: boerse-global.de, Goldesel, dpa-AFX/marketscreener (jeweils 26.11.2026)
Der Kurs
Warum fällt die Commerzbank-Aktie trotz Rekordjahr?
Die Zahlen der Bank sind stark, der Kurs gibt trotzdem nach. Aufsichtsratschef Weidmann verwies nach Goldesel-Angaben darauf, dass die Bank in den ersten neun Monaten das beste Nettoergebnis ihrer 156-jährigen Geschichte erzielt habe und auf Kurs zum bislang erfolgreichsten Geschäftsjahr sei. Dennoch summiert sich der Rücksetzer: Auf fünf Tage gerechnet liegt die Commerzbank-Aktie laut Marketscreener 10,65 Prozent im Minus, der Börsenwert beträgt rund 40,4 Milliarden Euro. Im frühen Handel am Freitag gab die Commerzbank-Aktie nach Ticker-Angaben weiter rund zwei Prozent nach.
Warum verkaufen Anleger, obwohl ein Großaktionär ohnehin zukaufen will? Mögliche Antworten sind Unsicherheit über Prämie und Zeitplan, die Aussicht auf eine Verschmelzung mit der Hypovereinsbank und die Frage, wie viel Eigenständigkeit bleibt. Nach dem Bericht plant UniCredit einen Stellenabbau von rund 7.000, ein kleineres Auslandsnetz und Einsparungen in Milliardenhöhe. Das sind Berichte und keine Bestätigungen.
Die Analysten
Wie schätzen Analysten die Commerzbank-Aktie ein?
Zwölf Analysten, die Marketscreener zählt, kommen im Durchschnitt zur Einstufung „Aufstocken“. Das mittlere Kursziel dieser Häuser liegt bei 42,38 Euro. Es handelt sich um eine Konsensangabe Dritter, aktiencheck.de gibt weder ein Kursziel noch eine Empfehlung ab. Nach Goldesel gilt der Vorstoß der Italiener als Test: Er klärt, ob UniCredit nach dem Übernahmeangebot auch die Kontrolle im Aufsichtsrat bekommt.
Was als Nächstes kommt
Welche Termine zählen für die Commerzbank-Aktie jetzt?
Außerordentliche Hauptversammlung: nach den Berichten Anfang 2027, der genaue Tag ist offen.
7. Dezember: spätester Termin für die Zuteilung neuer UniCredit-Aktien an angediente Aktionäre (laut Zusammenfassung).
11. Februar 2027: Bilanzpressekonferenz mit den Zahlen zum vierten Quartal 2026.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Warum ist die Commerzbank-Aktie am Donnerstag gefallen? Auslöser war der Vorstoß von UniCredit, neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat abzuberufen und Andrea Orcel an die Spitze zu bringen. Die Aktie schloss bei 33,30 Euro, ein Minus von 2,55 Prozent.
Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank? Laut boerse-global.de 28,74 Prozent der Stimmrechte, mit Vollzug des Angebots rund 47,64 Prozent.
Wann ist die Hauptversammlung? Einen festen Termin gibt es laut Berichten nicht, genannt wird Anfang 2027.
Wann legt die Commerzbank neue Zahlen vor? Die Bilanzpressekonferenz ist für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Gibt es ein Kursziel von aktiencheck.de? Nein. Genannte Kursziele und Einstufungen stammen von Dritten.
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