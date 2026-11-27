Warum ist die Commerzbank-Aktie am Donnerstag gefallen? Auslöser war der Vorstoß von UniCredit, neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat abzuberufen und Andrea Orcel an die Spitze zu bringen. Die Aktie schloss bei 33,30 Euro, ein Minus von 2,55 Prozent.

Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank? Laut boerse-global.de 28,74 Prozent der Stimmrechte, mit Vollzug des Angebots rund 47,64 Prozent.

Wann ist die Hauptversammlung? Einen festen Termin gibt es laut Berichten nicht, genannt wird Anfang 2027.

Wann legt die Commerzbank neue Zahlen vor? Die Bilanzpressekonferenz ist für den 11. Februar 2027 angekündigt.

Gibt es ein Kursziel von aktiencheck.de? Nein. Genannte Kursziele und Einstufungen stammen von Dritten.