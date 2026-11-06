Commerzbank Aktie fällt trotz Rekordgewinn! Übernahme durch UniCredit rückt näher

Die Commerzbank habe am Donnerstag Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, die eigentlich Grund zum Feiern geben sollten: Der Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 übersteige bereits den des gesamten Vorjahres. Doch die Börse habe diesen Rekord mit Kursverlusten quittiert. Die Commerzbank Aktie sei um 2,2% abgerutscht und habe damit zu den schwächsten Werten im DAX gehört. Für Anleger, die überlegen würden, aktuell im Bankensektor Aktien kaufen zu wollen, stelle sich die große Frage: Lohne sich der Einstieg jetzt, wo die Übernahme durch die italienische UniCredit immer konkreter werde? Im Folgenden präsentiere Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht.