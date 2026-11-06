Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Commerzbank Aktie fällt trotz Rekordgewinn! Übernahme durch UniCredit rückt näher
Die Commerzbank Aktie gerät trotz eines Rekordgewinns von rund 2,7 Milliarden EUR nach neun Monaten unter Druck: Ein leicht gesenkter Zinsausblick enttäuscht die Analysten. Gleichzeitig stehen eine mögliche Übernahme durch UniCredit und der geplante Abbau von fast 7.000 Vollzeitstellen bis 2030 im Fokus der Anleger
Die Commerzbank habe am Donnerstag Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, die eigentlich Grund zum Feiern geben sollten: Der Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 übersteige bereits den des gesamten Vorjahres. Doch die Börse habe diesen Rekord mit Kursverlusten quittiert. Die Commerzbank Aktie sei um 2,2% abgerutscht und habe damit zu den schwächsten Werten im DAX gehört. Für Anleger, die überlegen würden, aktuell im Bankensektor Aktien kaufen zu wollen, stelle sich die große Frage: Lohne sich der Einstieg jetzt, wo die Übernahme durch die italienische UniCredit immer konkreter werde? Im Folgenden präsentiere Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht.
Die 3 Key Takeaways zur Commerzbank Aktie
1. Ein historischer Rekordgewinn trifft auf enttäuschte Analysten
Die starken Zahlen: Operativ liefere die Commerzbank ab. Der Gewinn im dritten Quartal sei um 45% auf 859 Millionen Euro gestiegen. In den ersten neun Monaten sei der Überschuss um über 40% auf rund 2,7 Milliarden Euro geklettert - das beste Neun-Monats-Ergebnis der Konzerngeschichte!
Der Jahresausblick: Der Vorstand halte am Ziel eines Rekordgewinns von mindestens 3,4 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2026 fest.
Warum der Kurs gefallen sei: Analysten (wie Anke Reingen von der RBC) hätten im Q3 noch mehr erwartet. Zudem sei das Jahresziel für den Zinsüberschuss leicht nach unten korrigiert worden (auf 8,5 Mrd. Euro, ca. 100 Millionen weniger als noch im Sommer erwartet). Das habe ausgereicht, um die Aktie ins Minus zu drücken.
2. Die UniCredit-Übernahme werde konkret
Von Abwehr zu Akzeptanz: Die monatelange Gegenwehr gegen die italienische UniCredit (die sich den Zugriff auf knapp die Hälfte der Anteile gesichert habe) sei endgültig vorbei. Die Commerzbank bereite sich auf die Konsolidierung vor.
Synergien nutzen: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sehe plötzlich Potenzial in der Zusammenarbeit (z.B. im Einkauf, bei IT/Cybersecurity und Produktplattformen) und sei überzeugt, dass gemeinsam Wert geschaffen werden könne. UniCredit-Chef Andrea Orcel verspreche derweil, die Finanzierung des deutschen Mittelstands nicht zu gefährden.
3. Harter Sparkurs und mögliche neue Führung
Der Job-Abbau: Die Commerzbank drücke massiv die Kosten. Nach den 3.900 Stellen (bis 2027) sollten bis 2030 weitere 3.000 Vollzeitstellen abgebaut werden. Tausende Mitarbeiter hätten bereits Vereinbarungen für einen geordneten Übergang oder Altersteilzeit getroffen.
Führungswechsel stehe bevor: Die UniCredit warte auf die finalen Genehmigungen für die Übernahme (spätestens Anfang 2027 erwartet). Andrea Orcel mache kein Geheimnis daraus, dass er die Commerzbank-Spitze austauschen wolle. Spekuliert werde über eine außerordentliche Hauptversammlung Anfang 2027.
Expertenfazit von Jens Klatt: Die Spekulation dominiere das Fundament!
Obwohl der Gewinn der Commerzbank in den ersten neun Monaten auf ein historisches Rekordhoch von 2,7 Milliarden Euro klettert, quittiert die Börse die Zahlen mit Kursverlusten. Ein leicht nach unten korrigierter Zinsausblick reichte aus, um die hohen Erwartungen der Analysten zu enttäuschen.
Die Commerzbank Aktie sei derzeit kein normales Investment mehr, sondern eine reine Übernahme-Spekulation. Dass ein historisches Rekordergebnis (2,7 Milliarden Euro Überschuss in neun Monaten) an der Börse zu Kursverlusten führe, zeige, dass fundamentale Daten (wie der leicht gesenkte Zinsausblick) aktuell völlig überlagert würden. Das bestimmende Thema sei einzig und allein die UniCredit.
Wer jetzt überlege, hier Aktien kaufen zu wollen, wette darauf, dass die Italiener bei einer Komplettübernahme einen attraktiven Aufschlag zahlen würden. Das operative Risiko (z.B. Unsicherheiten beim massiven Stellenabbau) trete in den Hintergrund. Bettina Orlopps überraschender Schwenk hin zu einer "konstruktiven Zusammenarbeit" zeige, dass der Widerstand gebrochen sei.
Für risikobewusste Anleger bleibt die Commerzbank Aktie eine hochspannende M&A-Wette, konservative Investoren warten ab, bis die Konditionen der endgültigen Übernahme auf dem Tisch liegen, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse. (Analyse vom 06.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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