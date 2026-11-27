Es ist die Art von Woche, in der eine Bank ihre Eigenständigkeit verliert, während der Kurs davonläuft: Die Commerzbank-Aktie (Handelssymbol CBK, ISIN DE000CBK1001) ist auf rund 33 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte März, obwohl der europäische Bankensektor zuletzt kräftig zulegte. Der Grund liegt nicht in den Bilanzen, sondern im Aufsichtsrat.
Commerzbank-Aktie fällt auf das Tief seit März – Orcel greift nach dem Aufsichtsrat
Die Commerzbank-Aktie rutscht auf rund 33 Euro, den tiefsten Stand seit Mitte März. UniCredit hat alle Genehmigungen und fordert eine außerordentliche Hauptversammlung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Handelssymbol
- CBK (Xetra)
- ISIN
- DE000CBK1001
- Großaktionär
- UniCredit, Bund hält gut 13 %
- Nächster Termin
- Außerordentliche Hauptversammlung, laut Berichten Anfang Januar
Stand: 27.11.2026, Kurse laut Nachrichtenlage vom 26.11.2026, Xetra
Binnen sieben Börsentagen hat die Commerzbank-Aktie nach Angaben von dpa-AFX fast 17 Prozent verloren. Am Donnerstag drehte der Xetra-Kurs nach anfänglichen Gewinnen um 2,55 Prozent auf 33,30 Euro ins Minus. Gleichzeitig stieg die Aktie des Großaktionärs UniCredit in Mailand um 0,87 Prozent auf 73,85 Euro. Das Bild ist eindeutig: Der Markt preist nicht das Geschäft der Commerzbank neu, sondern den Machtwechsel.
Die Chronologie
Was ist bei der Commerzbank-Aktie passiert?
Nach Angaben von UniCredit hat die polnische Finanzaufsicht KNF die Genehmigung für den Vollzug der Übernahmeofferte erteilt. Damit liegen alle erforderlichen Freigaben vor. Zuvor hatten laut Berichten die EU und die US-Notenbank Fed am 16. November grünes Licht gegeben. Die Mailänder Bank kann also aus der Offerte heraus die Kontrolle übernehmen, die laut Berichten Anfang 2027 übergehen soll.
Jetzt macht UniCredit Tempo. Das Institut verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat abberufen werden sollen. Konzernchef Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen und Jens Weidmann ablösen. Die Commerzbank bestätigte das Verlangen und will die Versammlung einberufen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört eine aufsichtsrechtliche Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Dem Vernehmen nach könnte die Hauptversammlung Anfang Januar stattfinden.
Zusätzlich will UniCredit über einen Vertrauensentzug für Vorstandsmitglieder abstimmen lassen, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung vorlegt. Weidmann kündigte an, der Aufsichtsrat werde sich damit auseinandersetzen, und betonte Stabilität sowie den Fokus auf die Kunden.
Die Übernahme der Commerzbank ist besiegelt.
Die Einordnung
Warum fällt die Commerzbank-Aktie, obwohl alles klar scheint?
Eine Übernahme ohne Aufschlag ist für Aktionäre ein ungewöhnlicher Fall. Wer Commerzbank-Papiere hält, setzt nicht mehr auf eine Prämie, sondern auf die Strategie des neuen Eigentümers. Analyst Ingo Frommen von der LBBW verweist auf die Folgen für die Ausschüttung: Sinkende Dividenden und kein weiteres Aktienrückkaufprogramm könnten die Folge sein, die Vorstandschefin Bettina Orlopp bisher mit üppigen Zahlungen ausschließen wollte. Das ist die Einschätzung des Analysten, keine Zusage von UniCredit.
Hinzu kommt der politische Beigeschmack. Die Abberufung der Vertreter des Bundes, der gut 13 Prozent hält, nannte Frommen eine Düpierung der Bundesregierung. Laut Berichten verzichtet der Bund auf zwei Aufsichtsratsmandate, und Finanzminister Lars Klingbeil ließ offen, ob er seinen Anteil verringert. Für die Commerzbank-Aktie bedeutet das: Ein möglicher Verkäufer mit großem Paket bleibt im Hintergrund.
Die Zahlen zu Stellenabbau und HypoVereinsbank stammen aus einer Zusammenfassung auf der Nachrichtenseite und sind bislang nicht von UniCredit bestätigt.
Der Blick nach vorn
Was kommt nach dem Märztief der Commerzbank-Aktie als Nächstes?
Der Fahrplan ist eng. Neue UniCredit-Aktien für angediente Commerzbank-Aktionäre sollen laut Berichten spätestens am 7. Dezember ausgegeben werden. Danach rückt die Hauptversammlung in den Mittelpunkt, auf der sich entscheidet, wer die Bank künftig kontrolliert. Bis dahin dürfte der Kurs vor allem auf Meldungen zur Aufsichtsratsbesetzung, zur Prüfung der Aufsicht und zu den Plänen für Dividende und Rückkauf reagieren.
Analystenhäuser sind in ihrer Einschätzung gespalten: Laut Datenanbietern stehen Einstufungen wie Hold bei der Deutschen Bank, Sector Perform bei RBC und Equal Weight bei Barclays neben anderen Voten. Kursziele nannten die ausgewerteten Quellen nicht. Eigene Kursziele oder ein Urteil gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Warum fällt die Commerzbank-Aktie? Seit der Zustimmung der Aufsichtsbehörden dominiert die Frage, wer die Bank künftig führt. Die Korrektur beträgt in sieben Handelstagen fast 17 Prozent.
Was will UniCredit im Aufsichtsrat? Das Institut verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, bei der neun von zehn Kapitalvertretern abberufen werden sollen. Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen.
Wann ist die Hauptversammlung? Einen bestätigten Termin gibt es nicht. Dem Vernehmen nach könnte sie Anfang Januar stattfinden.
Gibt es ein Kursziel für die Commerzbank-Aktie? aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel. Die ausgewerteten Quellen enthielten keine Kursziele der Analysten.
Was passiert mit der Dividende? Ein Analyst der LBBW hält sinkende Dividenden und den Wegfall weiterer Rückkäufe für möglich. Eine Aussage von UniCredit dazu liegt nicht vor.
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