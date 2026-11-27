Nach Angaben von UniCredit hat die polnische Finanzaufsicht KNF die Genehmigung für den Vollzug der Übernahmeofferte erteilt. Damit liegen alle erforderlichen Freigaben vor. Zuvor hatten laut Berichten die EU und die US-Notenbank Fed am 16. November grünes Licht gegeben. Die Mailänder Bank kann also aus der Offerte heraus die Kontrolle übernehmen, die laut Berichten Anfang 2027 übergehen soll.

Jetzt macht UniCredit Tempo. Das Institut verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat abberufen werden sollen. Konzernchef Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen und Jens Weidmann ablösen. Die Commerzbank bestätigte das Verlangen und will die Versammlung einberufen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört eine aufsichtsrechtliche Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Dem Vernehmen nach könnte die Hauptversammlung Anfang Januar stattfinden.

Zusätzlich will UniCredit über einen Vertrauensentzug für Vorstandsmitglieder abstimmen lassen, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung vorlegt. Weidmann kündigte an, der Aufsichtsrat werde sich damit auseinandersetzen, und betonte Stabilität sowie den Fokus auf die Kunden.