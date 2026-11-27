Warum fällt die Commerzbank Aktie?

UniCredit will den Aufsichtsrat weitgehend neu besetzen und übernimmt die Kontrolle, ohne eine volle Übernahmeprämie zu zahlen. Zudem ist der Rückkauf beendet.

Wie viel hält UniCredit?

Derzeit rund 28 Prozent, nach Abschluss des Angebots etwa 46 Prozent.

Wer soll den Aufsichtsrat führen?

UniCredit-Chef Andrea Orcel.

Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?

ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, Handelssymbol CBK, US-Handelssymbol CRZBY.