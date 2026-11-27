Es war ein Tag der Erholung an der Frankfurter Börse, mit einer Ausnahme. Während 39 von 40 DAX-Werten zulegten, verlor die Commerzbank Aktie 2,6 Prozent und schloss bei 33,30 Euro. Zeitweise fiel sie auf 33 Euro, den tiefsten Stand seit Mitte März. Binnen sieben Handelstagen summiert sich das Minus auf fast 17 Prozent. Auslöser ist ein Paukenschlag aus Mailand.
Commerzbank Aktie: Einziger Verlierer im DAX – UniCredit will neun Aufsichtsräte austauschen und Orcel an die Spitze setzen
39 von 40 DAX-Werten steigen, nur die Commerzbank Aktie fällt. Der Grund: UniCredit greift nach der Kontrolle und will den Aufsichtsrat fast komplett neu besetzen. Die große Analyse: was die Übernahme für Aktionäre bedeutet, warum die Übernahmeprämie ausbleibt und was die starken Zahlen noch wert sind.
Die Stammdaten: Die Commerzbank Aktie trägt die ISIN DE000CBK1001 und die WKN CBK100. In Deutschland lautet das Handelssymbol CBK, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol CRZBY gehandelt.
Der Angriff
UniCredit will den Aufsichtsrat
UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Handelssymbol: CRIN, US-Handelssymbol: UNCRY) will auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neun der zehn Aufsichtsräte der Anteilseigner abberufen lassen. Neuer Vorsitzender soll UniCredit-Chef Andrea Orcel werden, derzeit führt Jens Weidmann das Gremium. Sechs der zehn vorgeschlagenen Kandidaten sind Manager von UniCredit. Die Italiener halten bereits rund 28 Prozent, nach Abschluss des Angebots wären es etwa 46 Prozent. Inzwischen liegen alle nötigen Genehmigungen vor.
Offen bleibt die Zukunft des Vorstands. UniCredit nennt kein Mitglied, das gehen soll, droht aber mit einem Misstrauensvotum, sollte der Vorstand weiter Aufhebungsverträge anbieten. Vorstandschefin Bettina Orlopp betont, es sei dem Vorstand ein wichtiges Anliegen, einen geordneten Übergang sicherzustellen.
Wer die Kontrolle ohne volle Übernahmeprämie bekommt, muss nicht mehr bieten. Genau das spüren die Commerzbank-Aktionäre jetzt.
Die Zahlen
Stark wie lange nicht und trotzdem gefallen
Operativ läuft es bei der Commerzbank so gut wie lange nicht. In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis um 17 Prozent auf rund 4,04 Milliarden Euro, der Gewinn für die Aktionäre auf rund 2,67 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 12,4 Prozent. Für 2026 peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn an. Allerdings musste sie die Prognose für den Zinsüberschuss leicht senken, und das Rückkaufprogramm ist beendet. Für die Commerzbank Aktie fällt damit eine wichtige Stütze weg.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie?
UniCredit will den Aufsichtsrat weitgehend neu besetzen und übernimmt die Kontrolle, ohne eine volle Übernahmeprämie zu zahlen. Zudem ist der Rückkauf beendet.
Wie viel hält UniCredit?
Derzeit rund 28 Prozent, nach Abschluss des Angebots etwa 46 Prozent.
Wer soll den Aufsichtsrat führen?
UniCredit-Chef Andrea Orcel.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, Handelssymbol CBK, US-Handelssymbol CRZBY.
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