Commerzbank Aktie: DZ BANK streicht Kaufempfehlung - droht nach dem Kursrutsch die nächste Enttäuschung?

Die aktuelle Aktienanalyse der DZ BANK vom 5. November 2026 bringt einen bemerkenswerten Stimmungswechsel für die Commerzbank-Aktie. Analyst Philipp Häßler senkt den fairen Wert von 46 auf 40 Euro und stuft das Rating von "kaufen" auf "halten" ab. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 38,15 Euro verbleibt damit lediglich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 4,85 Prozent. Die Entscheidung signalisiert, dass die DZ BANK die Aktie inzwischen deutlich näher an ihrem geschätzten fairen Wert sieht. Für die Commerzbank sprechen weiterhin ihre Position im deutschen Firmenkundengeschäft, mögliche Effizienzsteigerungen und Chancen auf eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität. Gleichzeitig bleiben erhebliche Risiken durch Konjunktur, Zinsentwicklung, Kreditqualität und Wettbewerb bestehen. Auch strategische Entwicklungen rund um die Eigentümerstruktur können die Bewertung beeinflussen, sind aber mit Unsicherheit verbunden. Entscheidend wird sein, ob die Commerzbank ihre Ertragskraft weiter steigern und damit eine höhere Bewertung rechtfertigen kann. Die Herabstufung durch Philipp Häßler bedeutet nicht zwangsläufig das Ende steigender Kurse. Sie ist jedoch eine deutliche Mahnung, die Chancen der Aktie nicht losgelöst von ihrem aktuellen Bewertungsniveau zu betrachten. Die DZ BANK zieht nach einer bislang positiven Einschätzung die Euphoriebremse. Jetzt muss die Commerzbank mit überzeugenden Ergebnissen beweisen, dass langfristig doch noch mehr Potenzial in ihrer Aktie steckt.

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Autor und Veröffentlichung

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 6. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.